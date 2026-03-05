Раскрыто, сколько россиян остаются в третьих странах АТОР: более 2 тыс. россиян вернулись из третьих стран за последние дни

Около 6 тыс. российских туристов находятся в третьих странах, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС. За последние дни на родину вернулись более 2 тыс. человек.

В третьих странах находятся около 6 тысяч российских туристов, за последние дни более 2 тысяч смогли вернуться в РФ, — рассказала она.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на Ближнем Востоке находятся около 50 тыс. российских туристов. Кроме того, уточнила она, 6–8 тыс. россиян не могут покинуть азиатские страны в связи с закрытием авиасообщения.

Тем временем российский туроператор рассказал, что Абхазия оказалась самым дешевым направлением для отдыха на Черном море летом 2026 года. По его информации, недельная поездка по тарифу «все включено» обойдется от 61 тыс. рублей на троих человек. В Сухуме размещение в трехзвездочном отеле стоит от 61,2 тыс., в Гагре — от 74,3 тыс. рублей. На курортах Краснодарского края цены выше. В Анапе неделя в трехзвездочном отеле с «все включено» для семьи из трех человек начинается от 75,6 тыс. рублей.