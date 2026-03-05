Стало известно, во сколько обойдется отпуск у Черного моря этим летом

Абхазия оказалась самым дешевым направлением для отдыха на Черном море летом 2026 года, пишет РИА Новости со ссылкой на российского туроператора. По его информации, недельная поездка по тарифу «все включено» обойдется от 61 тыс. рублей на троих человек. В Сухуме размещение в трехзвездочном отеле стоит от 61,2 тыс., в Гагре — от 74,3 ты. рублей.

Самые бюджетные варианты размещения с тарифом «все включено» — в Абхазии: от 61 тыс. рублей на семью из троих человек на семь ночей в июле, — сообщил туроператор.

На курортах Краснодарского края цены выше. В Анапе неделя в трехзвездочном отеле с «все включено» для семьи из трех человек начинается от 75,6 тысячи рублей, в Сочи — от 113,6 тысячи. В Геленджике выбор таких отелей невелик, а цены стартуют от 103,6 тысячи. В Крыму самые бюджетные варианты — в двухзвездочных гостиницах от 86 тысяч рублей.

По данным туроператора, формат «все включено» остается одним из самых популярных у российских туристов. На него приходится треть всех летних бронирований на курортах Краснодарского края, Крыма и Абхазии.

Ранее тревел-блогер, основатель и руководитель одного из туристических агентств Наталия Ансталь сообщала, что стоимость зарубежного отдыха нынешней весной растет на фоне ближневосточного противостояния, заявила NEWS.ru . По ее словам, вполне возможно, что цены продолжат увеличиваться и в дальнейшем.