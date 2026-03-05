Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 08:54

Стало известно, во сколько обойдется отпуск у Черного моря этим летом

Самым дешевым направлением для отдыха на Черном море в 2026 году стала Абхазия

Подписывайтесь на нас в MAX

Абхазия оказалась самым дешевым направлением для отдыха на Черном море летом 2026 года, пишет РИА Новости со ссылкой на российского туроператора. По его информации, недельная поездка по тарифу «все включено» обойдется от 61 тыс. рублей на троих человек. В Сухуме размещение в трехзвездочном отеле стоит от 61,2 тыс., в Гагре — от 74,3 ты. рублей.

Самые бюджетные варианты размещения с тарифом «все включено» — в Абхазии: от 61 тыс. рублей на семью из троих человек на семь ночей в июле, — сообщил туроператор.

На курортах Краснодарского края цены выше. В Анапе неделя в трехзвездочном отеле с «все включено» для семьи из трех человек начинается от 75,6 тысячи рублей, в Сочи — от 113,6 тысячи. В Геленджике выбор таких отелей невелик, а цены стартуют от 103,6 тысячи. В Крыму самые бюджетные варианты — в двухзвездочных гостиницах от 86 тысяч рублей.

По данным туроператора, формат «все включено» остается одним из самых популярных у российских туристов. На него приходится треть всех летних бронирований на курортах Краснодарского края, Крыма и Абхазии.

Ранее тревел-блогер, основатель и руководитель одного из туристических агентств Наталия Ансталь сообщала, что стоимость зарубежного отдыха нынешней весной растет на фоне ближневосточного противостояния, заявила NEWS.ru . По ее словам, вполне возможно, что цены продолжат увеличиваться и в дальнейшем.

Россия
Социальный фонд
пенсии
выплаты
праздники
8 марта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 200 россиян застряли на круизном лайнере из-за «Эпической ярости» США
«Отрицают»: в Иране сделали заявление по запуску ракеты в адрес Турции
Эксперт по ИИ объяснила, как распознать написанный нейросетью текст
Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на нефть
Овчинский: в ЕКЦ обработали примерно 27 тыс. обращений по реновации
«Опережая время»: как прошло открытие выставки Егора Зайцева «Форма цвета»
В США указали на подготовку курдов к наступательной операции в Иране
Украинских полицейских начали массово переводить в штурмовики
Стало известно, во сколько обойдется отпуск у Черного моря этим летом
Трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке украинских БПЛА
Стало известно, какие россияне смогут получить пенсию досрочно
Трех человек спасли из горящего массажного салона в Москве
В США рассказали, сколько дней продлится операция против Ирана
Стало известно, какую схему мошенники чаще используют перед 8 Марта
Школьникам рассказали о нюансах устного экзамена перед ОГЭ по истории
Страховщик раскрыл среднюю стоимость лечения рака в России
Юрист поставил Сабурова «на счетчик»
Прибавка в 22 000 с 1 апреля: составили список получателей соцпенсий
Мужчину зарезали рядом со станцией метро «Сокол» в Москве
Пенсионерка рассказала о пережитом кошмаре в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.