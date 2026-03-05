Российские штурмовики на Волчанском направлении нашли тела бойцов ВСУ, сожженных своими же сослуживцами, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, обугленные трупы обнаружили в подвалах жилых домов, и у части из них были отрезаны конечности и даже головы.

В подвалах бывших жилых домов на Волчанском направлении наши штурмовики обнаружили обугленные останки украинских солдат, тела которых были сожжены сослуживцами. У части тел отрезаны конечности и даже головы, — отметил собеседник агентства.

По мнению источника, солдаты ВСУ пошли на это, чтобы сохранить части тел погибших для последующего опознания. Таким образом они хотели добиться официального признания смерти сослуживцев.

Ранее стало известно, что бойцы подразделения ВСУ, понесшего потери в Харьковской области, не эвакуируют тела погибших. Как сообщили в российских силовых структурах, это связано с общей практикой в ряде подразделений ВСУ.