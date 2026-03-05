«Отказано наотрез»: Киев не допустил страны Евросоюза к осмотру «Дружбы» Украина наотрез отказалась пустить инспекторов ЕС к нефтепроводу «Дружба»

Несколько стран Евросоюза безуспешно пытались убедить Украину допустить международных экспертов к осмотру нефтепровода «Дружба», сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов. По данным издания, Киев ответил жестким отказом.

Несколько стран-членов (Евросоюза. — NEWS.ru) также оказали давление на Киев для предоставления инспекторам доступа к трубопроводу, но им было отказано наотрез, — говорится в публикации.

По информации источника, украинская сторона настаивает на самостоятельной оценке масштабов повреждений инфраструктуры. Киев потребовал дать ему дополнительное время.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о создании национальной комиссии для инспекции состояния нефтепровода. Он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского допустить специалистов на территорию страны.

Киев 27 января остановил транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии и Словакии. В Братиславе изначально рассчитывали на скорое возобновление прокачки, однако этого не произошло. Там считают, что технически нефтепровод полностью функционирует, а остановка поставок носит исключительно политический характер. По мнению словацких властей, таким образом Киев пытается шантажировать ЕС, стремясь ускорить процесс вступления Украины в союз.