Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео

Гроб актера и драматурга Николая Коляды утопает в цветах, сообщил корреспондент NEWS.ru, передав соответствующее видео. Церемония прощания с артистом проходит в екатеринбургском Коляда-Театре.

На кадрах видно множество венков и букетов, расставленных вокруг гроба. Поклонники, родные и близкие продолжают прибывать, чтобы проститься с Колядой и воздать почести. К 13:00 участники прощания направятся на Широкореченское кладбище, где артист будет похоронен.

Ранее сообщалось, что Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии. Режиссера госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге, где он несколько дней провел в реанимации в медикаментозном сне.

Как заявляла театральный критик Ольга Галахова, драматург отличался поразительным энтузиазмом в работе. По ее словам, он не просто создал свою драматургическую школу, но и воспитал целое поколение талантливых актеров. Он внес особый вклад в развитие Василия Сигарева, Олега Богаева, Ирины Ермоловой и других артистов, заключила эксперт.