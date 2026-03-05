Зимняя Олимпиада — 2026
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео

Церемония прощания с актером и драматургом Николаем Колядой Церемония прощания с актером и драматургом Николаем Колядой Фото: NEWS.ru
Гроб актера и драматурга Николая Коляды утопает в цветах, сообщил корреспондент NEWS.ru, передав соответствующее видео. Церемония прощания с артистом проходит в екатеринбургском Коляда-Театре.

На кадрах видно множество венков и букетов, расставленных вокруг гроба. Поклонники, родные и близкие продолжают прибывать, чтобы проститься с Колядой и воздать почести. К 13:00 участники прощания направятся на Широкореченское кладбище, где артист будет похоронен.

Ранее сообщалось, что Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии. Режиссера госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге, где он несколько дней провел в реанимации в медикаментозном сне.

Как заявляла театральный критик Ольга Галахова, драматург отличался поразительным энтузиазмом в работе. По ее словам, он не просто создал свою драматургическую школу, но и воспитал целое поколение талантливых актеров. Он внес особый вклад в развитие Василия Сигарева, Олега Богаева, Ирины Ермоловой и других артистов, заключила эксперт.

