Куценко рассказал, какое главное слово сказал бы покойной матери

Актер Гоша Куценко признался, что самым главным словом, которое он сказал бы своей покойной матери, стало бы «прости», передает корреспондент NEWS.ru. На «Форуме в большом городе» от ВК, который проходил в киноконцерне «Мосфильм», он поделился воспоминаниями о своей родительнице в преддверии 8 Марта.

Артист вспомнил, как впервые дарил маме рисунок, и поделился двумя фразами, которые запомнил на всю жизнь. Первая касалась профессии: когда Куценко сыграл хулигана, мама сказала ему: «Делай на сцене, в кадре все что угодно, главное в жизни этого не делай». Вторая фраза стала откровением о нехватке времени: «Сын, мы так и не успели с тобой поговорить».

Он признался, что мама ушла, когда ему было 45 лет, и лишь спустя время он осознал, как мало знал о ее жизни. По его словам, она прошла войну, но ни разу не рассказала о своем тяжелом детстве.

Мамы нас берегут. Моя мама любила меня отчаянно, и я люблю так же своих детей. На мамах держится все, — поделился Куценко.

