05 марта 2026 в 12:48

Куценко рассказал, какое главное слово сказал бы покойной матери

Актер Гоша Куценко признался, что хотел бы попросить прощения у матери

Гоша Куценко Гоша Куценко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Гоша Куценко признался, что самым главным словом, которое он сказал бы своей покойной матери, стало бы «прости», передает корреспондент NEWS.ru. На «Форуме в большом городе» от ВК, который проходил в киноконцерне «Мосфильм», он поделился воспоминаниями о своей родительнице в преддверии 8 Марта.

Артист вспомнил, как впервые дарил маме рисунок, и поделился двумя фразами, которые запомнил на всю жизнь. Первая касалась профессии: когда Куценко сыграл хулигана, мама сказала ему: «Делай на сцене, в кадре все что угодно, главное в жизни этого не делай». Вторая фраза стала откровением о нехватке времени: «Сын, мы так и не успели с тобой поговорить».

Он признался, что мама ушла, когда ему было 45 лет, и лишь спустя время он осознал, как мало знал о ее жизни. По его словам, она прошла войну, но ни разу не рассказала о своем тяжелом детстве.

Мамы нас берегут. Моя мама любила меня отчаянно, и я люблю так же своих детей. На мамах держится все, — поделился Куценко.

