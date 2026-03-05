«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери

В Красноярском крае родители учеников Кедрового кадетского корпуса рассказали, что из-за царапины на двери туалета детей в течение двух дней по несколько раз заставляли раздеваться до трусов и одеваться. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.
Все за одного
С оглаской этой истории выступил глава Межрегионального центра по правам детей Павел Пугачев. К нему обратились несколько родителей, обеспокоенные тем, что их дети — воспитанники Кедрового кадетского корпуса — находятся на грани нервного срыва из-за сомнительных воспитательных мероприятий, устроенных командиром.
«В казарме в воскресенье, 1 марта, обнаружили царапину на двери, 2 марта дети не звонили родителям в положенное уставом время — в период с 20:50 до 21:30. Командиры объяснили это тем, что с детьми производится дознание по этому поводу. Сегодня, 3 марта, дети позвонили примерно в 21:40 после замечания в группе родителей, на 1,5 минуты, жаловались на физические нагрузки в связи с этой ситуацией, морально подавленные и со слезами, на заднем фоне слышались крики мужские. Имеются несколько записей телефонных разговоров с детьми, где это зафиксировано», — написал один из родителей.
Командир с перегаром?
Когда мать одного из учеников, представляющая родительский комитет, прибыла на КПП кадетского корпуса, с ней встретился командир. От последнего, как показалось родительнице, исходил запах перегара.
«По приезде члена родительского комитета в часть на КПП ей встретился командир со стойким запахом перегара. <...> Он двигался домой из казармы по окончании смены в 22:00», — рассказала женщина.
По словам матери ученика, она сделала замечание по поводу запаха перегара, но офицер прекратил разговор, сославшись на то, что его рабочее время окончено.
Двери сняли с петель
Также возник вопрос по поводу приватности воспитанников в условиях кадетского корпуса. Из-за незначительного повреждения на одной из дверей в общем туалете командир вовсе лишил несовершеннолетних возможности запираться на время туалетных процедур.
«Из-за этой самой царапины на двери туалета в кабинках сняли перегородки. Это что за фетиш такой?» — возмущается Пугачев.
По словам общественника, к одному из офицеров уже были претензии из-за того, что он пнул одного из воспитанников и сбрил ему клок волос.
«Я все понимаю, что в кадетском корпусе должна быть дисциплина, но не надо путать истязание с воспитательным процессом. Инициируем проведение проверки по указанным фактам. Направили в адрес прокуратуры и Министерства образования Красноярского края соответствующие обращения. Кроме того, попросили Следственный комитет дать уголовно-правовую оценку действиям педагога», — заключает правозащитник.
В кадетском корпусе заявили изданию «Подъем», что начали проверку по жалобам родителей. При этом заверили, что ранее жалоб на педагогический состав не поступало.
«В обязательном порядке мы проводим служебную проверку по сообщению родителей. Поступило обращение родителей, по нему работаем, конечно», — заявили в учреждении.
