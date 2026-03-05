Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 13:37

«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Красноярском крае родители учеников Кедрового кадетского корпуса рассказали, что из-за царапины на двери туалета детей в течение двух дней по несколько раз заставляли раздеваться до трусов и одеваться. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Все за одного

С оглаской этой истории выступил глава Межрегионального центра по правам детей Павел Пугачев. К нему обратились несколько родителей, обеспокоенные тем, что их дети — воспитанники Кедрового кадетского корпуса — находятся на грани нервного срыва из-за сомнительных воспитательных мероприятий, устроенных командиром.

«В казарме в воскресенье, 1 марта, обнаружили царапину на двери, 2 марта дети не звонили родителям в положенное уставом время — в период с 20:50 до 21:30. Командиры объяснили это тем, что с детьми производится дознание по этому поводу. Сегодня, 3 марта, дети позвонили примерно в 21:40 после замечания в группе родителей, на 1,5 минуты, жаловались на физические нагрузки в связи с этой ситуацией, морально подавленные и со слезами, на заднем фоне слышались крики мужские. Имеются несколько записей телефонных разговоров с детьми, где это зафиксировано», — написал один из родителей.

Командир с перегаром?

Когда мать одного из учеников, представляющая родительский комитет, прибыла на КПП кадетского корпуса, с ней встретился командир. От последнего, как показалось родительнице, исходил запах перегара.

«По приезде члена родительского комитета в часть на КПП ей встретился командир со стойким запахом перегара. <...> Он двигался домой из казармы по окончании смены в 22:00», — рассказала женщина.

По словам матери ученика, она сделала замечание по поводу запаха перегара, но офицер прекратил разговор, сославшись на то, что его рабочее время окончено.

Двери сняли с петель

Также возник вопрос по поводу приватности воспитанников в условиях кадетского корпуса. Из-за незначительного повреждения на одной из дверей в общем туалете командир вовсе лишил несовершеннолетних возможности запираться на время туалетных процедур.

«Из-за этой самой царапины на двери туалета в кабинках сняли перегородки. Это что за фетиш такой?» — возмущается Пугачев.

По словам общественника, к одному из офицеров уже были претензии из-за того, что он пнул одного из воспитанников и сбрил ему клок волос.

«Я все понимаю, что в кадетском корпусе должна быть дисциплина, но не надо путать истязание с воспитательным процессом. Инициируем проведение проверки по указанным фактам. Направили в адрес прокуратуры и Министерства образования Красноярского края соответствующие обращения. Кроме того, попросили Следственный комитет дать уголовно-правовую оценку действиям педагога», — заключает правозащитник.

В кадетском корпусе заявили изданию «Подъем», что начали проверку по жалобам родителей. При этом заверили, что ранее жалоб на педагогический состав не поступало.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В обязательном порядке мы проводим служебную проверку по сообщению родителей. Поступило обращение родителей, по нему работаем, конечно», — заявили в учреждении.

