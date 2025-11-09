Роман с Гордон, долг по алиментам, драки: как живет Кирилл Емельянов

Актер Кирилл Емельянов обрел популярность благодаря съемкам в сериале «Кадетство». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Емельянов

Кирилл Емельянов родился 15 апреля 1991 года в Москве. В 12 лет начал сниматься в киножурнале «Ералаш». После окончания школы поступил в ГИТИС.

Актер дебютировал в кино в 2005 году в драме «Сволочи». Затем был утвержден на роль суворовца Алексея Сырникова, также известного как Гнида, в сериале «Кадетство», которая принесла ему популярность.

«Мой герой — сволочь. Мне было тяжело. Я даже специально просил найти ребят, которые делают гадости. Помогало вжиться в роль общение с суворовцами. С нами была целая рота, мы с ними общались», — говорил он.

На настоящий момент в фильмографии актера около 40 работ, включая ленты «Глухарь-3», «До свидания, мальчики», «Кости», «Восьмидесятые», «Клерк», «Ищейка-5» и другие.

Что известно о личной жизни Емельянова

Кирилл Емельянов утверждает, что в 17 лет у него был роман с телеведущей и юристом Екатериной Гордон.

«Мне было 17, ей 27. Мы были нужны, необходимы друг другу. Про нас обоих тогда снимали „Истории в деталях“, меня должны были довезти до места, но съемочная группа высадила на середине пути, сказав, что им нужно к Екатерине. Я не знал, кто она такая, загуглил, и выскочила ее страница в „Одноклассниках“. Написал ей, она ответила. Потом предложил встретиться, все закрутилось и завертелось. Катька — замечательный человек. Мы с ней иногда пересекаемся», — рассказал он на YouTube-шоу «PRO Жизнь».

Актер Кирилл Емельянов с супругой Екатериной Директоренко Фото: Photographers/legion-media.ru

После романа с Гордон актер женился на коллеге Екатерине Директоренко, которая на семь лет старше его. В браке родились двое сыновей: Степан и Василий, в 2016 году супруги развелись.

В 2022 году Директоренко обвинила Емельянова в том, что он не платит алименты и не участвует в жизни детей. Актриса хотела лишить его свободы.

«Ему неинтересно зарабатывать для детей, потому что его жизнь течет в другом направлении. Совсем не помогает. Есть вариант лишить его свободы. Надолго не получится, конечно. Если он попадет в места лишения свободы, ему, наверное, там не понравится», — заявила она в шоу «Звезды сошлись».

Что известно о драке Емельянова с врачами

Кирилл Емельянов в 2020 году в нетрезвом состоянии подрался с фельдшером скорой помощи, после чего его задержала полиция.

Медиков вызвала подруга актера, которая рассказала, что Емельянов пришел со съемок в состоянии алкогольного опьянения и «отключился». Когда врачи пытались привести артиста в чувство, он набросился на них с кулаками.

Позднее артиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбления и драку с врачами и полицейскими.

Чем сейчас занимается Емельянов

Кирилл Емельянов продолжает творческую деятельность и ведет кулинарный блог в соцсетях. В сентябре с ним состоялась премьера сериала «Волкодав», также актер снимается в ленте «Чемодан Мосолова».

Емельянов значится в реестре злостных неплательщиков алиментов России. В январе в программе «Ты не поверишь» сообщили, что долг актера по алиментам составил более 700 тысяч рублей, за неуплату суд назначил ему 60 часов исправительных работ.

Читайте также:

Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов

Сравнения с Борисовым, мечты о семье, новые фильмы: как живет Олег Гаас

Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать