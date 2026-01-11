В Кушве почти 300 домов остались без отопления в мороз

В Кушве ликвидируют последствия крупной аварии на котельной «Рудничная», из-за которой без отопления остались почти 300 домов, сообщил департамент информполитики Свердловской области. Подачу тепла планируется полностью восстановить 11 января до 14:00.

Тепло из квартир и домов исчезло из-за прорыва на теплотрассе, была экстренно остановлена работа котельной «Рудничная». Инцидент затронул 189 многоквартирных и 104 частных жилых дома. По информации департамента, на месте аварии незамедлительно начала работу бригада МУП «Теплодом», а к контролю ситуации подключились силы МЧС.

На текущий момент порыв локализован, специалисты завершают откачку воды и ремонт поврежденного участка сети. Котельная готовится к повторному запуску. Сотрудники управляющих компаний ведут постоянный мониторинг температурного режима в жилом секторе, отмечая, что на данный момент показатели остаются в пределах нормы. В качестве меры предосторожности городские власти подготовили пункт временного размещения на базе спортивной школы «Синегорец» в поселке Баранчинский.

До этого жители ветхого дома на улице Куйбышева в Перми остались без воды, газа и отопления после коммунальной аварии. Председатель СКР запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.