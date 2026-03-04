Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:28

Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание

Конькобежка Семенова заявила, что питание на ОИ в Италии оказалось безвкусным

Подписывайтесь на нас в MAX

Питание на Олимпийских играх 2026 года в Италии было качественным, однако безвкусным и однообразным, заявила российская конькобежка Анастасия Семенова в разговоре с ТАСС. Она пояснила, что еду готовили так, чтобы каждый человек мог добавить соль и специи по своему вкусу.

Питание там было не очень хорошим. Нет, оно было хорошим. Качество продуктов было потрясающее. Но однообразным, оно было безвкусным. Потому что оно было сделано таким образом, чтобы каждый человек мог его сделать под себя. То есть ты солил, перчил сам для себя. Это были полностью пустые, просто приготовленные, теплые продукты, — сказала спортсменка.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что белый нейтральный флаг и политика Олимпийских игр 2026 года поставили российских спортсменов в унизительное положение. Он признался, что это вызвало у него чувство омерзения. Продюсер также обратил внимание на то, что атлеты с русскими фамилиями выступали практически от каждой страны-участницы. Именно они, по словам продюсера, и забирали победные трофеи.

До этого сообщалось, что одним из самых трогательных моментов церемонии закрытия Игр-2026 болельщики признали поступок российского лыжника Савелия Коростелева. Во время традиционного парада олимпийцев 22-летний спортсмен пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву. Этот жест стал настоящим символом поддержки, особенно на фоне непростого турнирного пути 23-летней лыжницы.

питание
Олимпиада
еда
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Когти медведя изъяли у иностранца на таможне
«Военная хитрость»: в Госдуме высмеяли идею Зеленского о буферной зоне в РФ
Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению россиян
Россиянка расплатилась со слепой соседкой игрушечными деньгами
Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице
Главу Бодайбо арестовали после коммунальной аварии в Приангарье
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.