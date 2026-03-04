Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание

Питание на Олимпийских играх 2026 года в Италии было качественным, однако безвкусным и однообразным, заявила российская конькобежка Анастасия Семенова в разговоре с ТАСС. Она пояснила, что еду готовили так, чтобы каждый человек мог добавить соль и специи по своему вкусу.

Питание там было не очень хорошим. Нет, оно было хорошим. Качество продуктов было потрясающее. Но однообразным, оно было безвкусным. Потому что оно было сделано таким образом, чтобы каждый человек мог его сделать под себя. То есть ты солил, перчил сам для себя. Это были полностью пустые, просто приготовленные, теплые продукты, — сказала спортсменка.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что белый нейтральный флаг и политика Олимпийских игр 2026 года поставили российских спортсменов в унизительное положение. Он признался, что это вызвало у него чувство омерзения. Продюсер также обратил внимание на то, что атлеты с русскими фамилиями выступали практически от каждой страны-участницы. Именно они, по словам продюсера, и забирали победные трофеи.

До этого сообщалось, что одним из самых трогательных моментов церемонии закрытия Игр-2026 болельщики признали поступок российского лыжника Савелия Коростелева. Во время традиционного парада олимпийцев 22-летний спортсмен пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву. Этот жест стал настоящим символом поддержки, особенно на фоне непростого турнирного пути 23-летней лыжницы.