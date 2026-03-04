Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 12:26

Террористы ВСУ атаковали танкер России: заявление Минтранса, подробности

Фото: IMAGO/Nicolas Koutsokostas/Global Look Press
Танкер-газовоз под флагом России атакован безэкипажными катерами в Средиземном море. Откуда атакуют ВСУ, сколько жертв, что известно о нападении?

Что известно об атаке на газовоз «Арктик Метагаз»

3 марта стало известно, что российский танкер-газовоз ARCTIC METAGAZ был атакован в Средиземном море. Первыми об этом около 13 часов дня сообщили западные и украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы. В соцсетях распространились фото и видео с пожаром на газовозе.

Греческие СМИ пишут, что судно было атаковано около 04:00 по местному времени, последовало несколько взрывов. Эти сообщения не подтверждены.

4 марта атаку на корабль под флагом России подтвердил Минтранс РФ. В ведомстве назвали атаку актом международного терроризма.

«В непосредственной близости от Мальты совершена атака на российское судно — газовоз „Арктик Метагаз“. Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», — объявили в Минтрансе.

В российском ведомстве подчеркнули, что атака совершается при попустительстве ЕС, акт международного терроризма не должен остаться без реакции международного сообщества.

Ранее ВСУ атаковали российские танкеры в Черном море, в ноябре под ударом морских безэкипажных катеров (БЭК) оказались нефтетанкеры KAIROS и VIRAT. В ответ ВС РФ нанесли мощный удар по местам запуска БЭК в Одессе и Николаеве.

Что известно о танкере «Арктик Метагаз», что с командой

По данным MarineTraffic, последняя известная позиция «Арктик Метагаз» была зафиксирована 2 марта примерно в 37 км к востоку от Мальты. Танкер-газовоз работает под российским флагом и находится под санкциями США и Великобритании. По данным систем MarineTraffic, судно покинуло порт Мурманска 24 февраля после погрузки груза и, вероятно, направлялось к Египту для прохождения через Суэцкий пролив.

«Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены», — подчеркнули в Минтрансе РФ.

Канал OSINTtechnical в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал предполагаемое фото после атаки.

Судно сильно пострадало, в борту видна огромная пробоина, из которой вытекает белесая жидкость. Тем не менее корабль удерживается на плаву.

