Удар по поезду, трупы в подвалах, «Шершень» в ДНР: ВСУ атакуют РФ 4 марта

За минувшие сутки 77 БПЛА атаковали регионы РФ. В результате налета дронов получили ранения не менее 10 мирных жителей. В Волгограде беспилотник влетел в жилую многоэтажку, а в Брянской области повредил электропоезд. В Крыму задержали мужчину, шпионившего в пользу военной разведки Украины. В Гуляйполе обнаружили тела расстрелянных гражданских. Противник ударил новыми дронами по ДНР. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 80 украинских БПЛА нейтрализовали над Россией за сутки

Почти 80 беспилотных летательных аппаратов атаковали регионы России за прошедшие сутки. Системы ПВО сбили пять украинских дронов в период с 08:00 до 16:00, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В частности, четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области, еще один — в Курской.

В период с 16:00 до 20:00 над РФ уничтожили два дрона, отметили в военном ведомстве. Один БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, другой — над Орловской.

С 20:00 до 23:00 силы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников, добавили в Минобороны. Больше всего воздушных целей сбили над Ростовской областью — 34. Три БПЛА уничтожили в Крыму, один — в Волгоградской области.

В ночь на 4 марта над Россией сбили 32 украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны.

В частности, 21 дрон ликвидировали над Волгоградской областью, по четыре БПЛА — над Ростовской и Белгородской. Еще два беспилотника сбили над Астраханской областью и один — над Курской.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский дрон ударил по электропоезду в Брянской области

ВСУ продолжают наносить удары по Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что дроны-камикадзе атаковали жилые дома в селах Случовск и Понуровка. Здания были повреждены, но пострадавших нет. Кроме того, в результате налета дрона был поврежден гражданский автомобиль в поселке Запесочье.

«Укронацисты атаковали дронами-камикадзе поселок Витемля Погарского района. Намеренный удар был нанесен по автомобилю „Газель“, который доставил продукты для жителей поселка. В результате террористической атаки сгорел грузовой автомобиль, повреждены два гражданских автомобиля и здание магазина», — сказал Богомаз.

По его словам, в Суземском районе ВСУ нанесли удар по дорожной технике, обошлось без пострадавших. В поселке Суземка был поврежден электропоезд. Богомаз подчеркнул, что движение на железной дороге не нарушено.

«ВСУ атаковали с помощью дрона „Баба-яга“ село Сопычи Погарского района. В результате ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — сказал Богомаз.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Брянскую область.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ выпустили 16 боеприпасов по Белгородской области

Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в селе Солохи два FPV-дрона ударили по сельскохозяйственной технике.

«Мужчину с осколочными ранениями спины, головы и шеи доставили в Бессоновскую амбулаторию. После оказания помощи бригада скорой транспортирует его в Городскую больницу № 2 Белгорода. Техника уничтожена», — уточнил глава региона.

Гладков также сообщил, что в городе Грайвороне дрон атаковал движущийся автомобиль. Двух женщин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Позже стало известно о ранении мирной жительницы в Грайвороне. Женщина получила баротравму в результате детонации дрона, сообщил губернатор. По его словам, она продолжает лечение амбулаторно.

Гладков подчеркнул, что за сутки ВСУ выпустили по региону 109 БПЛА и 16 боеприпасов в ходе пяти обстрелов. В селах Березовка и Новая Таволжанка были повреждены линии электропередачи. По словам главы региона, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования вопросов с Минобороны.

В военном ведомстве РФ не комментировали сведения Гладкова об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Фото: Социальные сети

Украинский БПЛА ударил по жилой многоэтажке в Волгограде

Удар украинского беспилотника по многоэтажному дому в Тракторозаводском районе Волгограда привел к ранению пяти человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах», — уточнил он.

По данным губернатора, в Среднеахтубинском районе было зафиксировано попадание дронов в три частных дома, а в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне.

Он отметил, что в Волгограде развернули пункт временного размещения на территории школы № 1, где для граждан будут организованы спальные места и горячее питание.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Бочарова об атаках ВСУ на Волгоград.

Украинские беспилотники ударили по базе отдыха под Ростовом-на-Дону

Украинские беспилотные летательные аппараты вновь атаковали Ростовскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, несколько десятков дронов были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Упавшие фрагменты беспилотников повредили строящуюся базу отдыха.

«Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения», — сказал Слюсарь.

Он добавил, что никто не пострадал.

В Минобороны РФ не комментировали сведения Слюсаря об атаках ВСУ на Ростовскую область.

Фото: Социальные сети

ВСУ впервые применили американские дроны «Шершень» в Донбассе

ВСУ впервые применили в Донбассе новый тип американских беспилотных летательных аппаратов. Замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник заявил, что речь идет об ударном дроне Hornet («Шершень». — NEWS.ru), разработанном при участии компании США Swift Beat LLC.

«Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки», — сказал Садовник.

Эксперт отметил, что данный БПЛА способен преодолевать расстояние до 145 километров и нести боевую часть массой около пяти килограммов. Ранее подобные аппараты были зафиксированы в Запорожской области.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

ВСУ расстреляли мирных жителей в Гуляйполе

Тела расстрелянных людей находили в подвалах домов после освобождения от ВСУ Гуляйполя в Запорожской области, сообщил РИА Новости беженец Андрей Терехов.

«Когда мы эвакуировались, нас ребята вывезли, сказали, что они заходят и находят много в погребах расстрелянных мирных жителей», — сказал он.

27 декабря 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуляйполя силами группировки «Восток».

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Крыму задержали украинского шпиона

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины, сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина 1988 года рождения был взят под стражу в Бахчисарайском районе республики.

По информации ФСБ, подозреваемый вышел на связь через мессенджер Telegram с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). Он передавал сведения о дислокации российских военнослужащих, а также о местах размещения вооружения и военной техники. Впоследствии эти данные использовались противником для нанесения ударов. Кроме того, задержанный информировал кураторов о социально-политической обстановке на полуострове с целью ее дестабилизации.

Помимо шпионской деятельности, мужчина публиковал в Сети комментарии в поддержку Киева. Он призывал к совершению диверсий против России, а также допускал негативные высказывания в адрес руководства страны, жителей Крыма и участников СВО. В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ.

