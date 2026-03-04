Сын шаха Ирана попался на удочку пранкеров Реза Пехлеви в разговоре с пранкерами призвал Европу к войне с Ираном

Пранкеры Вован и Лексус разыграли старшего сына последнего иранского шаха Резу Пехлеви, представившись советниками канцлера Германии, — ролик опубликован в их Telegram-канале. Собеседник призвал европейцев присоединиться к коалиции против Ирана.

Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше, на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу. И я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию. Надеюсь, другие последуют ее примеру, — сказал Пехлеви.

В ходе разговора собеседник также призвал к экономическому удушению иранских властей, включая высылку дипломатов и захват посольств. Мнимые советники заверили его, что Германия готова обстреливать Иран ракетами Taurus, — собеседник воспринял новость с одобрением.

Ранее иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари заявил, что после Ирана следующими целями Израиля и США могут стать Турция и Катар. По его мнению, мусульманские страны поддерживают Тегеран, понимая, что им тоже грозит опасность.