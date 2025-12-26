Новый год — 2026
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса

Вован и Лексус поговорили с экс-послом США Тейлором в рамках нового пранка

Уильям Тейлор Уильям Тейлор Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Бывший посол Соединенных Штатов на Украине Уильям Тейлор стал героем нового пранка российских журналистов Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Во время разговора экс-глава диппредставительства был убежден, что общается в прямом эфире с представителями украинского телеканала. Вован и Лексус представились сотрудниками киевского телевидения и предложили экс-дипломату пообщаться с теми, кто участвовал в освобождении города Суджа в рамках операции «Поток».

Тейлор продемонстрировал непонимание реальной обстановки на фронте. В ходе беседы пранкеры задали Тейлору вопрос о его отношении к запрету русского языка на Украине, захвату Киево-Печерской лавры и арестам священнослужителей. В ответ дипломат сказал, что Украина стремится стать европейской страной и вступить в Евросоюз.

Украина хочет быть европейской страной. <...> Я убежден, что каждый человек вправе сам выбирать свою веру. Но при этом считаю, что украинцы должны быть едины в противостоянии России, — сказал Тейлор.

Ранее политик из Румынии, глава одной из групп в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлиан Булай, заявил о своем желании видеть Россию разделенной по этническому принципу. Данное признание он сделал в ходе телефонного разговора с российскими пранкерами. Булай объяснил свою позицию тем, что является румыном и придерживается либеральных взглядов.

