18 марта 2026 в 12:07

Посол США решил развеять слухи о смерти Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посол США в Израиле Майк Хакаби написал в соцсети X, что 18 марта встретился с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Он отметил, что глава правительства выглядел бодрым и был в отличном настроении. Таким образом он попытался развеять слух о возможной гибели политика.

У меня состоялась встреча с премьером Нетаньяху. Он выглядел очень бодрым и был в отличном настроении, — написал Хакаби.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров выразил мнение, что слухи о гибели Нетаньяху в результате ударов Ирана вызывают сомнения. Он считает, что израильские власти вряд ли смогли бы утаить смерть главы правительства от общественности.

До этого чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, сообщил, что видео с Нетаньяху из кофейни было сгенерировано нейросетью. В ролике политик опровергает слухи о своей гибели. В свою очередь американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс обвинила власти США и Израиля в сокрытии подлинной информации о состоянии здоровья Нетаньяху.

Израиль
послы
США
Биньямин Нетаньяху
слухи
