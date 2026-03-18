Посол США решил развеять слухи о смерти Нетаньяху Посол США в Израиле написал пост о встрече с Нетаньяху из-за слухов о его гибели

Посол США в Израиле Майк Хакаби написал в соцсети X, что 18 марта встретился с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Он отметил, что глава правительства выглядел бодрым и был в отличном настроении. Таким образом он попытался развеять слух о возможной гибели политика.

У меня состоялась встреча с премьером Нетаньяху. Он выглядел очень бодрым и был в отличном настроении, — написал Хакаби.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров выразил мнение, что слухи о гибели Нетаньяху в результате ударов Ирана вызывают сомнения. Он считает, что израильские власти вряд ли смогли бы утаить смерть главы правительства от общественности.

До этого чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, сообщил, что видео с Нетаньяху из кофейни было сгенерировано нейросетью. В ролике политик опровергает слухи о своей гибели. В свою очередь американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс обвинила власти США и Израиля в сокрытии подлинной информации о состоянии здоровья Нетаньяху.