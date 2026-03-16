«Уверен на 100%»: Grok проанализировал спорное видео с «погибшим» Нетаньяху Чат-бот Grok назвал видео с Нетаньяху из кофейни сгенерированным нейросетью

Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, заявил, что видео с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из кофейни было сгенерировано нейросетью. В ролике политик опровергает слухи о своей гибели. Переписка пользователей с Grok опубликована в соцсети X.

Один из пользователей обратился к ИИ с просьбой проверить подлинность видео. Бот безоговорочно признал запись сгенерированной искусственным интеллектом. Другой комментатор усомнился в точности ответа и попросил нейросеть повторно проверить ролик.

Да, я уверен на 100%. Это продвинутый дипфейк, созданный ИИ, — ответил Grok.

Ситуация вокруг якобы смерти израильского премьера набирает обороты в соцсетях. Слухи возникли после того, как Нетаньяху 15 марта опубликовал в соцсети X видео из кофейни, в котором отвечает на вопросы, обыгрывая тему смерти. При этом пользователи усомнились в подлинности видео, поскольку премьер на кадрах держит стакан с кофе не пятью, а четырьмя пальцами.

Ранее американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс обвинила власти США и Израиля в сокрытии подлинной информации о состоянии здоровья Нетаньяху. По ее мнению, Вашингтон должен напрямую заняться этим вопросом, однако вместо этого политики хранят молчание.