Тайвань дал свой решительный ответ на операцию Китая

Тайвань направил корабли береговой охраны в ответ на операцию Китая в акватории к востоку от острова, передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA). Для реагирования были задействованы пять кораблей и патрульные катера.

Береговая охрана (Тайваня, — NEWS.ru) заявила, что с использованием совместных разведывательных, информационных и наблюдательных средств она непрерывно отслеживает перемещения китайских судов и развернула необходимые силы для реагирования, — сказано в сообщении.

Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть КНР и настаивает на соблюдении принципа «одного Китая» как обязательного условия для государств, поддерживающих или устанавливающих дипломатические отношения с Китаем. Официальные контакты между центральным правительством КНР и островом были прерваны в 1949 году, а деловые и неформальные связи возобновились в конце 1980-х.

Министерство транспорта КНР 6 июня организовало специальную операцию в сфере морского судоходства к востоку от Тайваня. В Пекине заявили, что такие действия стали ответом на одностороннее решение Японии и Филиппин начать переговоры о разграничении морских акваторий в этом районе. Китайская сторона считает, что подобные шаги серьезно нарушают территориальный суверенитет страны, а также ее права и интересы на море.