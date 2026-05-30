Италия приготовилась провернуть секретную военную операцию в Румынии Италия направит 100 военных и несколько истребителей в Румынию

Италия перебросит около 100 военнослужащих и несколько истребителей в Румынию, сообщает Repubblica со ссылкой на источник. По его информации, операция была заранее запланирована, однако о ней не заявлялось публично.

В издании уточнили, что операция начнется 15 июня и будет длиться не менее месяца. Рим уже направил небольшую группу на военную базу в Румынии. Переброска военных не связана с воздушным патрулированием НАТО — речь идет об отдельной программе подготовки румынских военных. Тренировки пройдут на авиабазе под Констанцей, где располагаются около 4,5 тыс. американских военнослужащих.

Ранее Военно-воздушные силы Италии впервые развернули истребители пятого поколения F-35B для выполнения миссий в Финляндии. По информации источника, Рим использует рассредоточенную сеть баз ВВС Финляндии.

Также премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти Канады планируют закупить у шведской компании Saab самолеты дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye вместо американских Boeing. Он сообщил, что воздушные суда будут использоваться для обнаружения и сдерживания угроз в Арктике.