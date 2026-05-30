30 мая 2026 в 17:39

Ребенок и двое взрослых стали жертвами крупного ДТП в Ленобласти

Три человека погибли при опрокидывании Lada Largus на трассе «Скандинавия»

Три человека, в том числе ребенок, погибли при опрокидывании Lada Largus на крышу на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС России в МАКСе. Кроме того, еще один несовершеннолетний пострадал, его госпитализировали.

Водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением, совершил наезд на отбойник с последующим опрокидыванием на крышу, — говорится в сообщении.

Ранее смертельная авария произошла на территории Нижнекамского района, на 211-м километре дороги Чистополь — Нижнекамск. По предварительной информации, водитель Lada Granta нарушил ПДД и на полной скорости выехал на встречку. В результате столкновения он, а также его пятилетний пассажир от полученных травм скончались на месте.

До этого женщина-водитель и пятеро несовершеннолетних детей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Дубовском районе Волгоградской области. Авария произошла накануне, 28 мая, в 11:35 на федеральной автомобильной дороге Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

