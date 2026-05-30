30 мая 2026 в 18:04

Боевой дрон ВСУ поразил машинный зал энергоблока ЗАЭС и взорвался

Лихачев: дрон на оптоволокне поразил здание машинного зала энергоблока ЗАЭС

Запорожская АЭС Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит РИА Новости, беспилотный летательный аппарат взорвался. Лихачев добавил, что дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания.

Сегодня днем украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6 с последующей детонацией. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра, — сообщил Лихачев.

В ночь на 29 мая внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было нарушено в 16-й раз с начала конфликта на Украине. По данным МАГАТЭ, отключение длилось около часа. Для обеспечения работы систем безопасности были запущены аварийные дизель-генераторы.

До этого ЗАЭС почти на 12 часов полностью лишилась связи с внешним миром после очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что столь масштабный сбой вызывает беспокойство с точки зрения ядерной безопасности.

