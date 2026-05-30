Женщина спасла ворону от смерти и начала получать подарки от птиц

Жительница канадского Ванкувера Лиа Уилсон начала получать разнообразные предметы от ворон после того, как помогла спасти одну из птиц, сообщает телеканал CTV News. Все началось, когда женщина заметила пернатых, круживших над водосточной трубой дома по соседству, где застряла другая ворона.

Уилсон попросила сотрудников пожарной службы помочь ей достать птицу. После этого ворону передали в центр диких животных на лечение. Через несколько дней ее выпустили и стая ворон начала приносить канадке различные вещи в знак признательности. Теперь Уилсон получает во время ежедневных прогулок с собакой палочки, перья, кусочки мха и гнезда маленьких птиц. Канадка безошибочно узнает спасенную ею ворону по кольцу, которое той надели на лапку в реабилитационном центре.

Это как встреча с друзьями каждое утро, — рассказала журналистам женщина.

Ранее житель Иркутской области спас от голодной смерти осиротевшего медвежонка. Детеныша он нашел рядом со своим участком. Мужчина убедился, что медвежонок совсем один, и предложил ему молоко с рыбой. После этого он сразу обратился в профильные органы и малышу нашли новый дом в Сибирском зоопарке.