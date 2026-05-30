Врач предупредила о риске повторного ожирения после хирургического лечения

Эндокринолог Лисова: рецидив ожирения возможен при нарушении режима питания

Человек снова может столкнуться с ожирением даже после хирургического лечения, заявила ИС «Вести» врач-эндокринолог ГКБ им. В. М. Буянова Оксана Лисова. По ее словам, это может произойти при нарушении принципов правильного питания.

Периодически иногда через несколько лет может наступить рецидив заболевания, если не соблюдать принципы правильного питания, — сказала Лисова.

Ранее эндокринолог Игорь Панькин заявил, что курение электронных сигарет может привести к набору лишнего веса. Он пояснил, что никотин в вейпах может ускорять метаболизм в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — вызывать гормональные сбои, влияющие на аппетит, уровень инсулина и кортизола.

До этого глава НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева сообщила, что каждый третий житель России страдает ожирением, еще столько же имеют избыточный вес. Она также указала, что заболевание предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа. По словам Мокрышевой, в России также насчитывается 6 млн пациентов с сахарным диабетом и еще столько же не знают о диагнозе.

