30 мая 2026 в 19:45

ЗАЭС: любая атака на станцию может привести к масштабным последствиям

Атака на Запорожскую электростанцию может иметь последствия, выходящие за рамки военного противостояния, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, это возможно, даже если целью удара не было нанесение критического ущерба.

Даже если целью не являлось нанесение критического ущерба, подобные действия создают дополнительные риски для инфраструктуры атомного объекта и персонала, обеспечивающего его безопасную эксплуатацию. Любая атака на площадку атомной станции может привести к последствиям, которые выходят далеко за рамки военного противостояния, — сказала Яшина.

Ранее директор по коммуникациям станции заявила, что прямой удар беспилотника по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС доказывает, что киевский режим пренебрегает принципами ядерной безопасности. Руководство станции в очередной раз призвало международные организации обратить внимание на регулярные провокации.

До этого Яшина рассказала, что зал энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции, поврежденный при атаке ВСУ, является критическим важным для обеспечения безопасности всего объекта. Станция работала в режиме «холодного останова».

