Киев обвинили в нарушении правил ядерной безопасности после удара по ЗАЭС Директор ЗАЭС Яшина назвала атаку ВСУ нарушением принципов ядерной безопасности

Прямой удар беспилотника по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС доказывает, что Киев пренебрегает принципами ядерной безопасности, заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Руководство станции в очередной раз призвало международные организации обратить внимание на регулярные провокации.

Сложно сказать о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности, — подчеркнула Яшина.

Специалисты ЗАЭС провели осмотр повреждений и подтвердили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории остается в пределах нормы. Однако взрыв прогремел всего в нескольких метрах от реактора.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинский дрон атаковал здание станции и пробил стену машзала. По его словам, БПЛА управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию о случайном попадании. Хотя основное оборудование энергоблока не пострадало, инцидент создал прямые риски для атомного объекта.