Киев обвинили в нарушении правил ядерной безопасности после удара по ЗАЭС

Директор ЗАЭС Яшина назвала атаку ВСУ нарушением принципов ядерной безопасности

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Прямой удар беспилотника по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС доказывает, что Киев пренебрегает принципами ядерной безопасности, заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Руководство станции в очередной раз призвало международные организации обратить внимание на регулярные провокации.

Сложно сказать о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности, — подчеркнула Яшина.

Специалисты ЗАЭС провели осмотр повреждений и подтвердили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории остается в пределах нормы. Однако взрыв прогремел всего в нескольких метрах от реактора.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинский дрон атаковал здание станции и пробил стену машзала. По его словам, БПЛА управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию о случайном попадании. Хотя основное оборудование энергоблока не пострадало, инцидент создал прямые риски для атомного объекта.

