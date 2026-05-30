Перри засудила 86-летнего ветерана, попытавшегося повторить «схему Долиной»

Суд Лос-Анджелеса обязал 86-летнего ветерана из Техаса Карла Уэсткотта выплатить певице Кэти Перри более $3 млн (более 210 млн рублей) за судебные издержки по делу о продаже особняка в Калифорнии, сообщает People. Судебные тяжбы начались после сделки 2020 года.

Тогда Перри и актер Орландо Блум договорились купить дом в Монтесито за $15 млн (около 1,05 млрд рублей). После подписания предварительного соглашения Уэсткотт попытался отменить продажу. Он утверждал, что в тот момент находился под действием сильных обезболивающих после шестичасовой операции и не осознавал своих действий.

Позже мужчина заявил, что передумал продавать дом, в который переехал незадолго до сделки. Предложение увеличить сумму покупки не изменило его решения. Как пишет издание, Уэсткотт так и не смог доказать свою недееспособность в день подписания документов. Сперва его обязали выплатить Перри $1,84 млн (около 128,8 млн рублей) компенсации за срыв сделки. Теперь суд постановил взыскать с ветерана еще более $3 млн на оплату адвокатов и около $ 345 тыс. (примерно 24,1 млн рублей) на судебные издержки.

