ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 20:09

Перри засудила 86-летнего ветерана, попытавшегося повторить «схему Долиной»

Перри отсудила у 86-летнего ветерана миллионы долларов за непроданный особняк

Кэти Перри Кэти Перри Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд Лос-Анджелеса обязал 86-летнего ветерана из Техаса Карла Уэсткотта выплатить певице Кэти Перри более $3 млн (более 210 млн рублей) за судебные издержки по делу о продаже особняка в Калифорнии, сообщает People. Судебные тяжбы начались после сделки 2020 года.

Тогда Перри и актер Орландо Блум договорились купить дом в Монтесито за $15 млн (около 1,05 млрд рублей). После подписания предварительного соглашения Уэсткотт попытался отменить продажу. Он утверждал, что в тот момент находился под действием сильных обезболивающих после шестичасовой операции и не осознавал своих действий.

Позже мужчина заявил, что передумал продавать дом, в который переехал незадолго до сделки. Предложение увеличить сумму покупки не изменило его решения. Как пишет издание, Уэсткотт так и не смог доказать свою недееспособность в день подписания документов. Сперва его обязали выплатить Перри $1,84 млн (около 128,8 млн рублей) компенсации за срыв сделки. Теперь суд постановил взыскать с ветерана еще более $3 млн на оплату адвокатов и около $ 345 тыс. (примерно 24,1 млн рублей) на судебные издержки.

Ранее компания Samsung Electronics заявила, что законно использовала изображение британской певицы Дуа Липы на упаковках своей продукции. Так корпорация ответила на иск артистки. Певица потребовала взыскать с компании $15 млн (1,2 млрд рублей), обвинив ее в нарушении авторских прав из-за появления своего изображения на телевизорах.

США
Кэти Перри
Орландо Блум
Голливуд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.