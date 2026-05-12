Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн Samsung Electronics отвергла претензии Дуа Липы о нарушении авторских прав

Компания Samsung Electronics заявила, что законно использовала изображение британской певицы Дуа Липы на упаковках своей продукции, передает JoongAng Ilbo. Так корпорация ответила на иск артистки, поданный в суд американского штата Калифорния. Певица потребовала взыскать с компании $15 млн (1,2 млрд рублей), обвинив ее в нарушении авторских прав из-за появления своего изображения на телевизорах.

Изображение было использовано только после того, как компания-партнер, предоставляющая контент, в явной форме заверила, что разрешение на его использование, в том числе на коробках для коммерческих товаров, было получено. Утверждения о незаконном использовании изображения не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

Представители певицы заявили, что Samsung не прекратила использовать изображение даже после получения досудебной претензии. В материалах иска также упоминаются публикации пользователей соцсетей, утверждавших, что решили приобрести телевизор из-за фото знаменитости на упаковке.

