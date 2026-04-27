27 апреля 2026 в 09:05

Названа причина медленного внедрения новшеств в смартфоны Samsung и Apple

IT-эксперт Пегов: Samsung и Apple внедряют инновации по мере необходимости

Samsung и Apple внедряют новые технологии в смартфоны по мере необходимости, тщательно проверяя их безопасность и актуальность, заявил NEWS.ru IT-эксперт, директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов. Кроме того, по его словам, популярность этих компаний позволяет им добиваться высоких продаж, несмотря на слабые стороны.

Думаю, медленное развитие инноваций Samsung и Apple является следствием целого ряда факторов. Во-первых, не все новое бывает востребованным. К примеру, китайцы сейчас активно внедряют кремний-углеродные батареи, обладающие большей плотностью и скоростью заряда. Однако данный тип имеет определенные недостатки, такие как низкая долговечность и повышенная опасность при высоких температурах. Samsung имеет печальный опыт экспериментирования с аккумуляторами, поэтому будет внедрять новые технологии только тогда, когда они докажут свою безопасность, — пояснил Пегов.

Он заметил, что с ростом компаний увеличиваются риски и замедляется процесс принятия решений. По словам эксперта, когда инженерная ошибка может привести к убыткам, сопоставимым с бюджетом небольшой страны, производство выберет постепенное развитие инноваций вместо революционных изменений, которые могут не получить должной оценки.

Apple и Samsung — два признанных лидера рынка мобильных устройств. Их репутация позволяет получать высокие продажи, несмотря на критику. Остальные бренды вынуждены догонять и придумывать какую-то продающую фичу, которая будет позиционировать их выше признанных лидеров, либо создающую отдельную нишу. Так, например, возродился сегмент камерофонов, в котором преуспевают китайские бренды, — добавил Пегов.

Он заключил, что внедрение инноваций требует значительных затрат на перестройку производственных процессов. При этом, по словам эксперта, не каждая новая технология окажется востребованной. В то же время, как подчеркнул специалист, незначительные улучшения существующих моделей смартфонов обходятся все дороже.

Ранее бывший глава Apple Тим Кук признался, что запуск Apple Maps в 2012 году стал его первой и самой серьезной неудачей за все время руководства компанией. По его словам, картографический сервис серьезно уступал основному конкуренту того времени — Google Maps.

Общество
гаджеты
Samsung
Apple
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продажу вейпов хотят полностью запретить в одном из регионов России
«Азов» вербует дипломированных химиков для работы с отравляющими веществами
В Германии захотели предъявить жесткий ультиматум Фон дер Ляйен
В Госдуме предложили способ снижения инфляции
Экс-судья объяснил массовую драку хоккеистов «Локомотива» и «Авангарда»
Овчинский: в Перово готовят площадку для новостройки по реновации
Мирошник высмеял сделанное под столом селфи посла Украины в США
В Москве установлен новый рекорд по высоте снежного покрова в апреле
Турэксперт рассказала, куда выгодно отправиться на майские праздники
Известная музыкальная группа лишилась банковских счетов из-за налогов
В ЕС намекнули на повторение ЧП с Трампом в отношении Зеленского
Два человека стали жертвами аварии на заснеженной трассе в Подмосковье
Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе дрона ВСУ по станции
Стрельба на ужине Трампа обнажила одну проблему
В России появится новый вид казначейского кредита
В Госдуме придумали новое применение цифровым рублям
Опрос показал, сколько россиян скрывают использование ИИ на работе
Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля под Саратовом
Диверсанты хотели подорвать нефтяное предприятие в Коми по указке Киева
В Монголии произошло новое землетрясение
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

