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07 июня 2026 в 06:47

«Будет только хуже»: в США раскрыли опасный для Запада сценарий

Профессор Хадсон: атаки на Каракас или Гавану еще больше подорвут позиции Запада

Флаг США Флаг США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Запад столкнется с ухудшением ситуации, если попытается компенсировать поражения на Украине атакой на Кубу, предупредил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в соцсетях. Подобные действия приведут мир к новому восприятию сверхдержавы, ведущей войну против малой и бедной страны.

Конечно, Запад может <…> устроить себе приятный момент победы <…>. Например, разбомбить Гавану или Каракас <…>. И если со стороны <…> выглядит так, будто вы пытаетесь компенсировать поражения на Украине и в Иране, то от этого будет только хуже, — отметил он.

По мнению Хадсона, для долгосрочного блага Западу следует отказаться от агрессивной и хищнической политики в отношении других государств. Профессор уточнил, что если Запад не найдет альтернативный способ существования в мире, он будет вынужден сталкиваться с подобными кризисами снова и снова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ставит целью смену государственного строя на Кубе. По его словам, от «жесткого и неприятного» режима необходимо избавиться. Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты начнут «помогать» Кубе сразу после Ирана.

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