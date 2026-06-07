«Будет только хуже»: в США раскрыли опасный для Запада сценарий Профессор Хадсон: атаки на Каракас или Гавану еще больше подорвут позиции Запада

Запад столкнется с ухудшением ситуации, если попытается компенсировать поражения на Украине атакой на Кубу, предупредил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в соцсетях. Подобные действия приведут мир к новому восприятию сверхдержавы, ведущей войну против малой и бедной страны.

Конечно, Запад может <…> устроить себе приятный момент победы <…>. Например, разбомбить Гавану или Каракас <…>. И если со стороны <…> выглядит так, будто вы пытаетесь компенсировать поражения на Украине и в Иране, то от этого будет только хуже, — отметил он.

По мнению Хадсона, для долгосрочного блага Западу следует отказаться от агрессивной и хищнической политики в отношении других государств. Профессор уточнил, что если Запад не найдет альтернативный способ существования в мире, он будет вынужден сталкиваться с подобными кризисами снова и снова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ставит целью смену государственного строя на Кубе. По его словам, от «жесткого и неприятного» режима необходимо избавиться. Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты начнут «помогать» Кубе сразу после Ирана.