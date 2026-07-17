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17 июля 2026 в 23:36

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП жителей Тюмени

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Тюмени находятся в удовлетворительном состоянии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Все пострадавшие в результате опрокидывания автобуса в Тюмени находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения. Медики оказали помощь троим людям.

Двое из них после осмотра и первой помощи были доставлены в областную клиническую больницу № 2. Третий, водитель, от госпитализации отказался и направлен на амбулаторное лечение.

Пациенты в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение, — говорится в публикации.

Госавтоинспекция и прокуратура проводят проверку. Они занимаются установлением обстоятельств ДТП, констатировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о дорожной аварии с участием четырех автомобилей на проспекте Генерала Острякова в Севастополе. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка. Причиной стало столкновение автомобиля SsangYong, не выдержавшего дистанцию, с двигавшейся впереди Hyundai. После этого по инерции последовали удары с Kia и Honda.

До этого стало известно, что количество погибших в ДТП в Красном Куте в Саратовской области выросло с двух до четырех человек. Врачи до последнего боролись за жизни госпитализированных женщин, однако спасти их не удалось.

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