Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП жителей Тюмени Пострадавшие в ДТП с автобусом в Тюмени находятся в удовлетворительном состоянии

Все пострадавшие в результате опрокидывания автобуса в Тюмени находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения. Медики оказали помощь троим людям.

Двое из них после осмотра и первой помощи были доставлены в областную клиническую больницу № 2. Третий, водитель, от госпитализации отказался и направлен на амбулаторное лечение.

Пациенты в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение, — говорится в публикации.

Госавтоинспекция и прокуратура проводят проверку. Они занимаются установлением обстоятельств ДТП, констатировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о дорожной аварии с участием четырех автомобилей на проспекте Генерала Острякова в Севастополе. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка. Причиной стало столкновение автомобиля SsangYong, не выдержавшего дистанцию, с двигавшейся впереди Hyundai. После этого по инерции последовали удары с Kia и Honda.

До этого стало известно, что количество погибших в ДТП в Красном Куте в Саратовской области выросло с двух до четырех человек. Врачи до последнего боролись за жизни госпитализированных женщин, однако спасти их не удалось.