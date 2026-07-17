Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Крымский мост. Новости Крыма». В результате аварии пострадала девятилетняя девочка.

Причиной аварии стало столкновение автомобиля SsangYong, не выдержавшего дистанцию, с двигавшейся впереди Hyundai. После этого по инерции последовали удары с Kia и Honda.

Девочка была оперативно госпитализирована в медицинское учреждение. Как установили сотрудники ГИБДД, на момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что способствовало снижению тяжести полученных травм. Медицинское освидетельствование водителей всех четырех автомобилей не выявило признаков алкогольного или наркотического опьянения.

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