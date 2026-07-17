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17 июля 2026 в 16:58

Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Крымский мост. Новости Крыма». В результате аварии пострадала девятилетняя девочка.

Причиной аварии стало столкновение автомобиля SsangYong, не выдержавшего дистанцию, с двигавшейся впереди Hyundai. После этого по инерции последовали удары с Kia и Honda.

Девочка была оперативно госпитализирована в медицинское учреждение. Как установили сотрудники ГИБДД, на момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что способствовало снижению тяжести полученных травм. Медицинское освидетельствование водителей всех четырех автомобилей не выявило признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт в Дагестане. Водитель автомобиля выехал на пути, не оставив машинисту времени на экстренное торможение. В результате столкновения пассажиры поезда не пострадали, а водитель большегруза с травмами средней степени тяжести был госпитализирован.

До этого суд в Санкт-Петербурге вынес приговор водителю Porsche с «дьявольским» номером Даниилу Войнову, который упал в Фонтанку. В салоне была пассажирка, из машины она выбраться не смогла. Сам Войнов отделался сломанным пальцем на ноге, до берега он добрался сам. Ему назначили пять с половиной лет лишения свободы, а также на два с половиной года запретили садиться за руль.

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