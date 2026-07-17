Число жертв ДТП с грузовиком под Саратовом выросло Число жертв смертельного ДТП в Красном Куте увеличилось до четырех человек

Количество погибших в ДТП в Красном Куте в Саратовской области выросло с двух до четырех человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона агентству ТАСС. Врачи до последнего боролись за жизни госпитализированных женщин, однако спасти их не удалось.

Пациенты получили несовместимые с жизнью травмы. Несмотря на усилия медиков, они умерли, — прокомментировали в ведомстве.

Авария произошла утром в четверг, 16 июля, вблизи дома №26 в Краснокутском тупике. Водитель внедорожника Chevrolet Niva наехал на стоявший на обочине грузовик Freightliner. На месте происшествия сразу же погибли два человека — мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, и его пассажирка. Еще две пассажирки были доставлены в реанимацию, где скончались от полученных травм.

Ранее грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт в Дагестане. Водитель автомобиля выехал на пути, не оставив машинисту времени на экстренное торможение. В результате столкновения пассажиры поезда не пострадали, а водитель большегруза с травмами средней степени тяжести был госпитализирован.