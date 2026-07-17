В России изменят правила возврата ж/д билетов из-за перекупщиков

ФАС России разработала новые правила возврата железнодорожных билетов, которые должны повысить их доступность и снизить риски перепродажи со стороны перекупщиков, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно предложенным изменениям, перевозчики смогут самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат неиспользованного билета, но не более 10% от его стоимости. Инициатива была поддержана членами Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

Изменения направлены на снижение рисков приобретения большей части билетов перекупщиками, — пояснили в ФАС.

В ФАС пояснили, что из-за действующего минимального размера платы за возврат число возвращаемых билетов выросло более чем втрое по сравнению с допандемийным периодом. По данным службы, новые правила помогут сократить количество возвратов, снизить искусственный дефицит билетов и увеличить их доступность в периоды повышенного спроса.

По информации перевозчиков, в 2025 году пассажиры вернули более 25 млн железнодорожных билетов. При этом повторно были проданы только 5,9 млн мест, а около 9 млн остались невостребованными. Более половины возвратов оформлялись за пять и менее дней до отправления поезда.

Ранее ФАС потребовала от производителя внести существенные изменения в условия действующих долгосрочных договоров на поставку металла. В РУСАЛе заявили, что считают требования ведомства необоснованными и нарушающими права участников рынка.