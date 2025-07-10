Билеты за 500 000 на Агутина выбесили россиян. Кто против, при чем тут СВО

Цены на билеты VIP-категории от 500 тысяч рублей на концерт народного артиста России Леонида Агутина в Казани возмутили общественников. Общественный деятель Сурен Каграманов, известный как пранкер Сорян, выступил с предложением публиковать имена и должности зрителей, позволяющих себе потратить на шоу такие деньги. Также он считает, что на законодательном уровне надо обязать деятелей шоу-бизнеса переводить часть средств от каждого выступления на нужды СВО. Что думают об инициативах сами артисты, кто на самом деле покупает билеты за полмиллиона и передаст ли Агутин долю прибыли на спецоперацию — в материале NEWS.ru.
Почему концерт Агутина в Казани вызвал скандал
Этим летом Агутин запланировал четыре крупных выступления в городах-миллионниках. Казань стала второй в этом списке после Санкт-Петербурга. Концерт прошел на стадионе «Ак Барс Арена», рассчитанном на 45 тысяч мест, зал был почти полным, включая занятые места в VIP-ложах, стоимость которых начиналась от 500 тысяч рублей и достигала миллиона.
Цифры возмутили общественников. «Кто эти люди, которые выкладывают миллион за вечер? Чиновники, у которых такой „развлекательный бюджет“? Теневые бизнесмены, отмывающие доходы через билеты? Почему в стране, где официально „все для фронта“, такие бешеные деньги на развлечения?» — возмутился Каграманов.
Он предложил публиковать списки покупателей VIP-билетов стоимостью от полумиллиона рублей и выше, а также ввести налог в сумме 70% на все билеты дороже 100 тысяч рублей и эти деньги переводить на нужды фронта.
Кто заступился за Агутина
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заступился за Агутина, напомнив, что цены на билеты назначают не сами артисты, а организаторы концертов. VIP-билеты, по его информации, приобретают преимущественно бизнесмены, иногда местные чиновники.
«По моим наблюдениям, столь дорогие билеты часто покупают для того, чтобы произвести впечатление на какую-нибудь даму сердца, демонстрируя ей свои возможности — мол, могу себе позволить… Это дурная привычка из прежних сытых времен, когда бизнесмены и чиновники „делали миллионы“ буквально из воздуха и в ус не дули. Так сказать, местечковые понты. Пора этим людям осмотреться вокруг и понять, что времена изменились», — считает Дворцов, который работает официальным представителем и пресс-секретарем участника СВО разведчика-сапера штурмовой роты Героя России Закарьи Алиева.
Продюсер солидарен с пранкером Соряном. По его мнению, было бы справедливым обязать артистов направлять средства от выступлений на помощь СВО. По подсчетам Дворцова, таким образом сумма составила бы не менее 2 млн рублей только с одного звездного концерта.
Как считает собеседник, тех артистов и их продюсеров, кто откажется платить, возможно, даже будет справедливо признать иноагентами. По мнению Дворцова, «неприлично жировать, когда другие люди обеспечивают ваш покой, отдавая жизни и здоровье на СВО».
Кто поддержал инициативу общественников, а кто против
Музыкальный критик Сергей Соседов также призвал проверить зрителей VIP-лож на источники их заработков. «Честно заработанные деньги никто не пустит на ветер, а отдать миллион за чей-то концерт — это пустить деньги на ветер. В стране по-прежнему процветают коррупция и казнокрадство, думаю, это ни для кого не секрет. И откуда у отдельных людей такие деньги, должны решать соответствующие органы… Безусловно, всех попсовиков нужно поставить на финансовый контроль, взимать повышенный налоговый процент — исходя из их заработков, конечно… Я поддерживаю эту инициативу», — полагает Соседов.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов отметил, что также считает аморальным приобретать билеты за такие суммы. Однако он не поддержал идею об обязательных отчислениях с концертов в поддержку фронта.
«Поддержка СВО — вопрос добровольный, мы не на Украине живем, у нас, наоборот, люди считают за честь поддержать фронт. Что касается билетов за 500 тысяч, считаю аморальным платить деньги за то, чтобы твоя пятая точка сидела удобнее, чем могла бы сидеть в десяти метрах, но за меньшие деньги. Но это вопрос личного выбора и транжирства», — считает парламентарий.
Продюсер Иосиф Пригожин был возмущен инициативами общественников. «Ущипните меня, я не понимаю, что происходит. Как можно запретить человеку сидеть комфортно, если он зарабатывает деньги и готов их тратить на концерт любимого артиста? И не надо спекулировать на СВО, это неприемлемо. В стране не отменены мероприятия ни культурные, ни спортивные… А Агутин — потрясающий музыкант, живет в стране, радует людей, ну зачем макать в грязь? Чего добиваетесь?» — обратился он к авторам общественных инициатив.
Пригожин разъяснил, что ошибочно считать, будто артисты наживаются на концертах, забирая все деньги себе. Он подробно перечислил все статьи расходов, которые несут исполнители ради концерта.
«Аренда площадки — минимум три миллиона навскидку. В том числе ложи бесплатно не дают, там напитки, еда — за все заплати. Оборудование, свет, звук — это 1,5–2 млн минусуйте. Рекламная кампания перед концертом — минус столько же. 10–15% от общих сборов забирают те, кто продает билеты, еще 5% — Авторское общество… Плюс зарплата музыкантов, команду еще надо привезти, поселить, накормить… Дальше отнимите налоги. И посчитайте сумму прибыли от концерта, иногда артисты вообще в минус отрабатывают. Это ведь не гитарист, который вышел с шапкой во дворе и сколько насобирал, столько его. Здесь целая система работы, как завод», — пояснил продюсер.
Возможны ли обязательные пожертвования на СВО
Промоутер Юрий Борисов считает, что не всегда именно чиновники и бизнесмены приобретают дорогие билеты на концерт знаменитости. По информации собеседника, поклонники артистов со средним достатком «специально копят деньги», чтобы сходить на концерт и сидеть поближе к кумиру, и они «не нарушают закон».
«Также хочу напомнить, что организаторы концертов, и артист, и зрители со всех своих заработков — все платят налоги. Остальное — их личное дело. Налоги переходят государству, оно из совокупных средств направляет деньги в том числе на СВО. Далее, если кто-то хочет помочь фронту, то делает это в частном порядке и на ту сумму, которую считает для себя возможной», — полагает эксперт.
Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru назвал инициативы общественников «вряд ли реализуемыми» в настоящем. «Покупатели билетов — это физические лица, чьи персональные данные охраняются федеральным законом № 152‑ФЗ. Раскрытие таких данных без их согласия <…> является незаконным и влечет ответственность, может быть квалифицировано как нарушение, вплоть до статьи 137 УК РФ „Незаконное распространение сведений о частной жизни“», — сообщил Жорин.
Он добавил, что предложение обязать артистов передавать часть прибыли от концертов на СВО также выглядит бесперспективным. «Артисты и организаторы концертов являются частными лицами / коммерсантами. У государства нет законного основания принудительно удерживать часть прибыли и передавать ее на нужды СВО, если только не принят соответствующий закон. Пока таких норм нет. <…> Можно рекомендовать добровольные пожертвования, но принудительно — нет. С экономической точки зрения пожертвования могут иметь налоговую льготу, но только добровольно», — пояснил правозащитник.
Он резюмировал, что общественники могут попытаться лоббировать через депутатов внести соответствующие пункты в действующее законодательство, но это долгий путь.
В завершение разговора Милонов призвал тех, кто имеет возможность покупать билеты на звездные концерты в VIP-ложи, передавать добровольно все-таки часть средств на СВО. По его мнению, это будет справедливо.
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