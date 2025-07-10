Билеты за 500 000 на Агутина выбесили россиян. Кто против, при чем тут СВО

Билеты за 500 000 на Агутина выбесили россиян. Кто против, при чем тут СВО

Цены на билеты VIP-категории от 500 тысяч рублей на концерт народного артиста России Леонида Агутина в Казани возмутили общественников. Общественный деятель Сурен Каграманов, известный как пранкер Сорян, выступил с предложением публиковать имена и должности зрителей, позволяющих себе потратить на шоу такие деньги. Также он считает, что на законодательном уровне надо обязать деятелей шоу-бизнеса переводить часть средств от каждого выступления на нужды СВО. Что думают об инициативах сами артисты, кто на самом деле покупает билеты за полмиллиона и передаст ли Агутин долю прибыли на спецоперацию — в материале NEWS.ru.

Почему концерт Агутина в Казани вызвал скандал

Этим летом Агутин запланировал четыре крупных выступления в городах-миллионниках. Казань стала второй в этом списке после Санкт-Петербурга. Концерт прошел на стадионе «Ак Барс Арена», рассчитанном на 45 тысяч мест, зал был почти полным, включая занятые места в VIP-ложах, стоимость которых начиналась от 500 тысяч рублей и достигала миллиона.

Цифры возмутили общественников. «Кто эти люди, которые выкладывают миллион за вечер? Чиновники, у которых такой „развлекательный бюджет“? Теневые бизнесмены, отмывающие доходы через билеты? Почему в стране, где официально „все для фронта“, такие бешеные деньги на развлечения?» — возмутился Каграманов.

Он предложил публиковать списки покупателей VIP-билетов стоимостью от полумиллиона рублей и выше, а также ввести налог в сумме 70% на все билеты дороже 100 тысяч рублей и эти деньги переводить на нужды фронта.

Кто заступился за Агутина

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заступился за Агутина, напомнив, что цены на билеты назначают не сами артисты, а организаторы концертов. VIP-билеты, по его информации, приобретают преимущественно бизнесмены, иногда местные чиновники.

«По моим наблюдениям, столь дорогие билеты часто покупают для того, чтобы произвести впечатление на какую-нибудь даму сердца, демонстрируя ей свои возможности — мол, могу себе позволить… Это дурная привычка из прежних сытых времен, когда бизнесмены и чиновники „делали миллионы“ буквально из воздуха и в ус не дули. Так сказать, местечковые понты. Пора этим людям осмотреться вокруг и понять, что времена изменились», — считает Дворцов, который работает официальным представителем и пресс-секретарем участника СВО разведчика-сапера штурмовой роты Героя России Закарьи Алиева.

Леонид Агутин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер солидарен с пранкером Соряном. По его мнению, было бы справедливым обязать артистов направлять средства от выступлений на помощь СВО. По подсчетам Дворцова, таким образом сумма составила бы не менее 2 млн рублей только с одного звездного концерта.

Как считает собеседник, тех артистов и их продюсеров, кто откажется платить, возможно, даже будет справедливо признать иноагентами. По мнению Дворцова, «неприлично жировать, когда другие люди обеспечивают ваш покой, отдавая жизни и здоровье на СВО».

Кто поддержал инициативу общественников, а кто против

Музыкальный критик Сергей Соседов также призвал проверить зрителей VIP-лож на источники их заработков. «Честно заработанные деньги никто не пустит на ветер, а отдать миллион за чей-то концерт — это пустить деньги на ветер. В стране по-прежнему процветают коррупция и казнокрадство, думаю, это ни для кого не секрет. И откуда у отдельных людей такие деньги, должны решать соответствующие органы… Безусловно, всех попсовиков нужно поставить на финансовый контроль, взимать повышенный налоговый процент — исходя из их заработков, конечно… Я поддерживаю эту инициативу», — полагает Соседов.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов отметил, что также считает аморальным приобретать билеты за такие суммы. Однако он не поддержал идею об обязательных отчислениях с концертов в поддержку фронта.

Леонид Агутин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Поддержка СВО — вопрос добровольный, мы не на Украине живем, у нас, наоборот, люди считают за честь поддержать фронт. Что касается билетов за 500 тысяч, считаю аморальным платить деньги за то, чтобы твоя пятая точка сидела удобнее, чем могла бы сидеть в десяти метрах, но за меньшие деньги. Но это вопрос личного выбора и транжирства», — считает парламентарий.

Продюсер Иосиф Пригожин был возмущен инициативами общественников. «Ущипните меня, я не понимаю, что происходит. Как можно запретить человеку сидеть комфортно, если он зарабатывает деньги и готов их тратить на концерт любимого артиста? И не надо спекулировать на СВО, это неприемлемо. В стране не отменены мероприятия ни культурные, ни спортивные… А Агутин — потрясающий музыкант, живет в стране, радует людей, ну зачем макать в грязь? Чего добиваетесь?» — обратился он к авторам общественных инициатив.

Пригожин разъяснил, что ошибочно считать, будто артисты наживаются на концертах, забирая все деньги себе. Он подробно перечислил все статьи расходов, которые несут исполнители ради концерта.

«Аренда площадки — минимум три миллиона навскидку. В том числе ложи бесплатно не дают, там напитки, еда — за все заплати. Оборудование, свет, звук — это 1,5–2 млн минусуйте. Рекламная кампания перед концертом — минус столько же. 10–15% от общих сборов забирают те, кто продает билеты, еще 5% — Авторское общество… Плюс зарплата музыкантов, команду еще надо привезти, поселить, накормить… Дальше отнимите налоги. И посчитайте сумму прибыли от концерта, иногда артисты вообще в минус отрабатывают. Это ведь не гитарист, который вышел с шапкой во дворе и сколько насобирал, столько его. Здесь целая система работы, как завод», — пояснил продюсер.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Возможны ли обязательные пожертвования на СВО

Промоутер Юрий Борисов считает, что не всегда именно чиновники и бизнесмены приобретают дорогие билеты на концерт знаменитости. По информации собеседника, поклонники артистов со средним достатком «специально копят деньги», чтобы сходить на концерт и сидеть поближе к кумиру, и они «не нарушают закон».

«Также хочу напомнить, что организаторы концертов, и артист, и зрители со всех своих заработков — все платят налоги. Остальное — их личное дело. Налоги переходят государству, оно из совокупных средств направляет деньги в том числе на СВО. Далее, если кто-то хочет помочь фронту, то делает это в частном порядке и на ту сумму, которую считает для себя возможной», — полагает эксперт.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru назвал инициативы общественников «вряд ли реализуемыми» в настоящем. «Покупатели билетов — это физические лица, чьи персональные данные охраняются федеральным законом № 152‑ФЗ. Раскрытие таких данных без их согласия <…> является незаконным и влечет ответственность, может быть квалифицировано как нарушение, вплоть до статьи 137 УК РФ „Незаконное распространение сведений о частной жизни“», — сообщил Жорин.

Он добавил, что предложение обязать артистов передавать часть прибыли от концертов на СВО также выглядит бесперспективным. «Артисты и организаторы концертов являются частными лицами / коммерсантами. У государства нет законного основания принудительно удерживать часть прибыли и передавать ее на нужды СВО, если только не принят соответствующий закон. Пока таких норм нет. <…> Можно рекомендовать добровольные пожертвования, но принудительно — нет. С экономической точки зрения пожертвования могут иметь налоговую льготу, но только добровольно», — пояснил правозащитник.

Он резюмировал, что общественники могут попытаться лоббировать через депутатов внести соответствующие пункты в действующее законодательство, но это долгий путь.

В завершение разговора Милонов призвал тех, кто имеет возможность покупать билеты на звездные концерты в VIP-ложи, передавать добровольно все-таки часть средств на СВО. По его мнению, это будет справедливо.

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