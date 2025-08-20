Мужчину приговорили к шести годам за участие в СВО В Узбекистане мужчине дали шесть лет колонии за участие в СВО

В Ташкентской области Узбекистана суд приговорил местного жителя к шести годам колонии по статье о наемничестве за участие в специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС. В Россию он приехал в 2024 году на заработки, трудился на стройке, а затем подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 154 уголовного кодекса республики. Максимальная санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

До этого Курский областной суд заочно признал виновным начальника СИЗО в городе Сумы Игоря Яковлева и приговорил его к 13 годам заключения. Он проходил фигурантом по делу о жестоком обращении с военнопленными. Начальник СИЗО как должностное лицо допустил насилие по отношению к военнопленным и гражданскому лицу. В том числе он не препятствовал преступлениям представителей СБУ и Национальной гвардии Украины.

Ранее суд в ДНР вынес заочный приговор воевавшему за ВСУ наемнику из Колумбии Ванегасу Стивену Рене Фореро. Мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.