Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой

Военные врачи ВС России нашли способ быстро заменять артерии на поле боя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военные врачи нашли способ быстро заменять сосуды, когда счет идет на минуты, особенно когда боец получил ранение сонной артерии, передает Readovka.news. Помимо этого, врачи оказывают помощь и гражданскому населению.

Фельдшер с позывным Санта рассказал, что в настоящее время он трудится вместе с командой хирургов и анестезиологов на базе переоборудованного инкассаторского фургона. Этот специализированный автомобиль позволяет эвакуировать с поля боя до пяти раненых бойцов. Санта отметил, что, помимо оказания первой помощи пострадавшим, он также занимается обучением военнослужащих и фельдшеров навыкам тактической медицины.

Ранее военврач группировки войск «Днепр» с позывным Ардуан сообщил, что массовое применение сухой плазмы в госпиталях зоны СВО позволило совершить прорыв в российской военной медицине. По его словам, разработка позволяет свести к минимуму негативное воздействие от ударов FPV-дронами.

