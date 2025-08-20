Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой Военные врачи ВС России нашли способ быстро заменять артерии на поле боя

Военные врачи нашли способ быстро заменять сосуды, когда счет идет на минуты, особенно когда боец получил ранение сонной артерии, передает Readovka.news. Помимо этого, врачи оказывают помощь и гражданскому населению.

Фельдшер с позывным Санта рассказал, что в настоящее время он трудится вместе с командой хирургов и анестезиологов на базе переоборудованного инкассаторского фургона. Этот специализированный автомобиль позволяет эвакуировать с поля боя до пяти раненых бойцов. Санта отметил, что, помимо оказания первой помощи пострадавшим, он также занимается обучением военнослужащих и фельдшеров навыкам тактической медицины.

Ранее военврач группировки войск «Днепр» с позывным Ардуан сообщил, что массовое применение сухой плазмы в госпиталях зоны СВО позволило совершить прорыв в российской военной медицине. По его словам, разработка позволяет свести к минимуму негативное воздействие от ударов FPV-дронами.