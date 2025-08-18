Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!

Эта запеканка — настоящий кулинарный мастхев, который покорил всех моих друзей! Сочные кабачки в нежном сырно-яичном облаке с золотистой корочкой — просто, сытно и невероятно вкусно. Идеальный ужин, который готовится за считаные минуты, а исчезает еще быстрее!

Вам понадобится: 2 средних кабачка (около 600 г), 1 крупная луковица, 2 плавленых сырка (100 г), 2 ст. л. растительного масла, 3 яйца, соль, черный перец, щепотка паприки, зелень для подачи.

Приготовление. Кабачки вымойте и нарежьте тонкими кружочками (3–4 мм). Лук очистите и нашинкуйте полукольцами. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. масла, обжарьте лук до прозрачности (3–4 минуты). Добавьте кабачки, посолите, поперчите и готовьте на среднем огне 7–10 минут, пока овощи не станут мягкими. Плавленые сырки нарежьте кубиками. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и паприкой. Форму для запекания смажьте оставшимся маслом. Выложите овощную смесь, равномерно распределите кусочки сыра и залейте яичной смесью. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть, посыпьте свежей зеленью и подавайте теплым.

Секрет успеха: для пикантности можно добавить зубчик чеснока или щепотку сушеных трав. Эта запеканка хороша и горячей, и холодной — идеальный вариант для пикника! Приятного аппетита!

