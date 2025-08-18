Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 20:25

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка — настоящий кулинарный мастхев, который покорил всех моих друзей! Сочные кабачки в нежном сырно-яичном облаке с золотистой корочкой — просто, сытно и невероятно вкусно. Идеальный ужин, который готовится за считаные минуты, а исчезает еще быстрее!

Вам понадобится: 2 средних кабачка (около 600 г), 1 крупная луковица, 2 плавленых сырка (100 г), 2 ст. л. растительного масла, 3 яйца, соль, черный перец, щепотка паприки, зелень для подачи.

Приготовление. Кабачки вымойте и нарежьте тонкими кружочками (3–4 мм). Лук очистите и нашинкуйте полукольцами. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. масла, обжарьте лук до прозрачности (3–4 минуты). Добавьте кабачки, посолите, поперчите и готовьте на среднем огне 7–10 минут, пока овощи не станут мягкими. Плавленые сырки нарежьте кубиками. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и паприкой. Форму для запекания смажьте оставшимся маслом. Выложите овощную смесь, равномерно распределите кусочки сыра и залейте яичной смесью. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть, посыпьте свежей зеленью и подавайте теплым.

Секрет успеха: для пикантности можно добавить зубчик чеснока или щепотку сушеных трав. Эта запеканка хороша и горячей, и холодной — идеальный вариант для пикника! Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кабачки
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал возможный срок решения вопроса об отправке войск США в Киев
Стало известно об избиении любовника Полины Дибровой
Пришел грустный, в черном костюме: фото встречи Трампа с Зеленским
Зеленский раскрыл, как Украине обеспечат гарантии безопасности
Конец СВО на условиях России? Переговоры Трампа и Зеленского: что известно
Трамп рассказал о перспективах представления гарантии безопасности Украине
Яблочный Спас: история и традиции праздника
Чумакова экстренно прооперировали
Трамп оценил встречу с Путиным шансом на получения результата по Украине
«Подсчитывал суммы и ругался»: Суханкина рассказала о бывшем муже
Украину удалось склонить к признанию одного условия для урегулирования
Трамп ответил, нужно ли прекращение огня для переговоров по Украине
Трамп дал прогноз по трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп раскрыл, кому будет первый звонок после встречи с Зеленским
Трамп назвал главное желание Путина по Украине
Трамп подшутил над положением Зеленского на Украине
Паника ВСУ, жесточайшие бои: ситуация на фронтах СВО вечером 18 августа
Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине
Стало известно, почему на самом деле Галкин женился на Пугачевой
Захарова показала, где место Великобритании в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.