18 августа 2025 в 21:34

В Европе пожаловались на работу YouTube

В странах Европы произошли сбои в работе YouTube

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В ряде европейских стран зафиксирован масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube, передает портал Downdetector. Серьезные проблемы наблюдаются в Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Наибольшее количество жалоб поступило из Германии — почти 19,5 тысячи пользователей сообщили о перебоях. Из них 87% отметили проблемы с просмотром видео, 8% столкнулись с трудностями при подключении к серверу, и 3% сообщили о неработающем приложении.

Ранее сообщалось, что разработчик национального мессенджера МАХ VK и «Сбер» приступили к внедрению в приложение технологии антифрода, которая призвана обеспечить надежную защиту пользователей от мошенничества. В рамках сотрудничества «Сбер» предоставил команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных трансакций и звонков.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что соцсеть X могут разблокировать в России. По ее мнению, работа платформы сильно изменилась, поэтому государство может подумать о том, чтобы снять ограничительные меры.

