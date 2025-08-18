В Европе пожаловались на работу YouTube В странах Европы произошли сбои в работе YouTube

В ряде европейских стран зафиксирован масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube, передает портал Downdetector. Серьезные проблемы наблюдаются в Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Наибольшее количество жалоб поступило из Германии — почти 19,5 тысячи пользователей сообщили о перебоях. Из них 87% отметили проблемы с просмотром видео, 8% столкнулись с трудностями при подключении к серверу, и 3% сообщили о неработающем приложении.

