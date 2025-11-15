Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за забывчивость

Рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) оштрафовали на девять тысяч рублей за неуплату старого штрафа, назначенного за езду по выделенной полосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка столичного района Зюзино. На заседание музыкант не явился.

Признать Долматова Алексея Сергеевича виновным <…> и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере девяти тысяч рублей, — говорится в постановлении.

По данным Telegram-канала Mash, за рулем машины сидел личный водитель, сам Гуф находился на заднем сиденье. По словам директора рэпера, они часто нарушают ПДД, когда куда-либо опаздывают, но «все вовремя оплачивают». Однако последний штраф «висел» на Долматове с мая.

Ранее стало известно, что Гуф заработал 450 млн рублей на продаже билетов на три своих прощальных концерта. Невыкупленными остаются только несколько билетов в вип-ложи на 12 мест стоимостью до 800 тыс. рублей. Концерты пройдут в России и ближнем зарубежье.

До этого рэпера оштрафовали на пять тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики перед выступлением в Калининграде. Перед выходом на сцену Гуфа остановили полицейские, получившие информацию о его подозрительном поведении.