29 декабря 2025 в 12:24

Минобороны России отчиталось о наборе 135 тыс. новобранцев

Минобороны РФ: в рамках осеннего призыва на службу отправились 135 тыс. человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России официально завершился осенний призыв 2025 года на военную службу, всего для выполнения воинского долга было призвано и направлено в войска 135 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ. Кампания проводилась в соответствии с указом президента от 29 сентября.

Призывники распределены в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, а также в другие войска и воинские формирования. Ведомство подчеркивает, что все мероприятия проходили в установленные законом сроки. Процесс отправки граждан со сборных пунктов к местам прохождения службы полностью завершен.

Ранее стало известно, что более 550 тыс. россиян получили отсрочку от осеннего призыва онлайн. Министерство обороны отметило, что это стало возможным благодаря запуску Единого реестра призывников.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил РФ в текущем году был перевыполнен, на контрактную службу поступило почти 410 тыс. человек. Министр добавил, что две трети заключивших контракт граждан — это молодые мужчины в возрасте до 40 лет.

армия
Минобороны РФ
призыв
военные
