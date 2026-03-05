В Кремле раскрыли, просил ли Иран помощи у России Песков: Россия не получала запросов от Ирана о военной помощи

Москва не получала от Тегерана официальных обращений с просьбой об оказании помощи, в том числе военного характера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о неизменности последовательности России в этом вопросе, передает ТАСС.

В данном случае никаких обращений со стороны Ирана не было. Наша последовательная позиция хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений, — сказал Песков.

До этого он рассказал, что европейские государства не направляли запросов в адрес России о возобновлении либо наращивании поставок энергоресурсов на фоне ближневосточного кризиса. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможных обращениях из-за блокировки Ормузского пролива и военных действий против Ирана.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке. По его словам, российский лидер дал обещание коллегам из арабских стран передать Ирану глубокую озабоченность в связи ударами по инфраструктуре.