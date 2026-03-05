В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток Росавиация продлила ограничения на продажу авиабилетов в страны Ближнего Востока

Рекомендация для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов в ряд государств Ближнего Востока продлена до 14 марта, сообщила пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале. Это связано с безопасностью пассажиров в условиях текущей международной обстановки.

До 14 марта Росавиация продлила действие рекомендации российским авиакомпаниям о приостановке продажи билетов в страны Ближнего Востока (из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ), — сказано в публикации.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что для эвакуации российских туристов из стран Ближнего Востока могут вызвать авиацию МЧС. По ее словам, сейчас во всех регионах остаются около 20 тыс. россиян.

