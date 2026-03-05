Политолог назвал окружение Эпштейна угрозой для всей цивилизации

Опубликованные файлы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнажили существование параллельной системы власти, представляющей угрозу современной цивилизации, заявил политолог Дмитрий Саймс в комментарии журналисту Владимиру Соловьеву. По его словам, эти люди тесно связаны между собой, покрывают друг друга и оказывают взаимные услуги — от удовлетворения сексуальных пороков до финансовых махинаций, передает ИС «Вести».

Это какая-то система параллельной власти, и это, конечно, угроза современной цивилизации, — сказал Саймс.

Политолог также отметил, что за этим сообществом не стоит единый центр или конкретный лидер. Речь идет о замкнутой элитной группе, построенной на полном отсутствии моральных принципов. Как полагает Саймс, эта сеть пытается установить незримый контроль над Западом, а в перспективе — и над всем миром.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон дал показания конгрессу по делу Эпштейна. На вопрос, посещал ли он дом финансиста, находясь на посту главы государства, Клинтон ответил, что не помнит этого. При этом экс-президент с уверенностью отметил, что точно никогда не был на острове Эпштейна.