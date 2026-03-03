Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 07:24

«Я не помню»: Клинтон дал показания по вопросу своих связей с Эпштейном

Клинтон не смог точно сказать, посещал ли он дом Эпштейна во время президенства

Билл Клинтон и Джеффри Эпштейн Билл Клинтон и Джеффри Эпштейн Фото: Global Look Press
Бывший президент США Билл Клинтон дал показания конгрессу по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, видеозапись допроса опубликовал комитет по надзору палаты представителей. На вопрос, посещал ли он дом Эпштейна, находясь на посту главы государства, Клинтон ответил, что не помнит этого.

Я не помню, чтобы я это делал, — заявил Клинтон.

Он добавил, что не считает, будто подобные случаи имели место. При этом экс-президент с уверенностью отметил, что точно никогда не был на острове Эпштейна.

Я не могу спекулировать, но все, что я могу сказать — это то, что я не помню, чтобы там бывал, — подчеркнул политик.

Интерес к связям четы Клинтонов с Эпштейном резко вырос после публикации новых материалов из досье финансиста. Среди рассекреченных файлов оказались многочисленные фотографии бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек с закрытыми лицами.

Эпштейну предъявляли обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В 2019 году он был найден мертвым в тюремной камере — следствие квалифицировало смерть как самоубийство.

Ранее чебоксарская актриса Стефания Макарова опровергла информацию о причастности к файлам Эпштейна. Девушка заявила, что ряд СМИ исказили информацию и она никогда не была с ним знакома, а также не имеет отношения к каким-либо событиям, упоминаемым в этих файлах.

