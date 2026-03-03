Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 08:03

ВС РФ наказали пьяных бойцов ВСУ, дрифтовавших на джипе под Красноармейском

Операторы БПЛА уничтожили дрифтовавших на джипе у Красноармейска бойцов ВСУ

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские операторы беспилотников ликвидировали группу украинских военнослужащих, которые дрифтовали на джипе в поле неподалеку от Красноармейска, заявил в беседе с ТАСС начальник службы БПЛА 1441-го полка 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Смирнов. По его словам, бойцы ВСУ, вероятно, были пьяны.

Наши оппоненты, судя по всему, в нетрезвом состоянии, вылетели в поле на джипе, начали пятаки нарезать по полю. Были наказаны, — подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Смирнова, в трезвом состоянии вряд ли кому-то хватило бы духа на подобные выходки. Командир уточнил, что дразнивший российских разведчиков противник был уничтожен при помощи дрона.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВС РФ ведут активное уничтожение последнего крупного узла обороны ВСУ к северу от Славянска, в районе населенного пункта Рай-Александровка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что солдат ВСУ встретился в бою с родным братом и сдался ему в плен. Семья проживала на Украине и еще до начала СВО переехала в Россию из-за русофобских выпадов на родине. Однако один из сыновей остался там ухаживать за пожилой бабушкой.

ВС РФ
ВСУ
Красноармейск
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как долго Иран будет выбирать нового верховного лидера
Синоптик предупредил о начале половодья в европейской части России
В США заявили, что Ближний Восток «съел» Украину
Найден способ ускорить создание аналога Starlink в России
Раскрыта реальная причина аудита погибших солдат на Украине
Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram
Pepsi зарегистрировала в России новые товарные знаки
Мошенники начали наживаться на застрявших в Дубае туристах
Американские войска уничтожили «сердце» КСИР
Онколог ответил, куда чаще всего метастазирует рак кишечника
Трамп отреагировал на информацию об истощении запасов боеприпасов у США
Израильская авиация нанесла удар по радиостанции «Хезболлы» на юге Бейрута
«В тупике»: дипломат признал окончательный раскол Европы из-за санкций
Авиабаза в Израиле приняла на себя возмездие «Хезболлы»
«Это невозможно»: в США назвали план по Ирану обреченным
«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном
Американская база на Ближнем Востоке попала под интенсивный удар Ирана
Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси
Глоток воды убил одного из выживших в Пермском крае туристов
«Запасы ракет истощаются»: в США узнали о проблемах с Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.