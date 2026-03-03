ВС РФ наказали пьяных бойцов ВСУ, дрифтовавших на джипе под Красноармейском Операторы БПЛА уничтожили дрифтовавших на джипе у Красноармейска бойцов ВСУ

Российские операторы беспилотников ликвидировали группу украинских военнослужащих, которые дрифтовали на джипе в поле неподалеку от Красноармейска, заявил в беседе с ТАСС начальник службы БПЛА 1441-го полка 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Смирнов. По его словам, бойцы ВСУ, вероятно, были пьяны.

Наши оппоненты, судя по всему, в нетрезвом состоянии, вылетели в поле на джипе, начали пятаки нарезать по полю. Были наказаны, — подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Смирнова, в трезвом состоянии вряд ли кому-то хватило бы духа на подобные выходки. Командир уточнил, что дразнивший российских разведчиков противник был уничтожен при помощи дрона.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВС РФ ведут активное уничтожение последнего крупного узла обороны ВСУ к северу от Славянска, в районе населенного пункта Рай-Александровка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что солдат ВСУ встретился в бою с родным братом и сдался ему в плен. Семья проживала на Украине и еще до начала СВО переехала в Россию из-за русофобских выпадов на родине. Однако один из сыновей остался там ухаживать за пожилой бабушкой.