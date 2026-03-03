Трамп отреагировал на информацию об истощении запасов боеприпасов у США Трамп: запасы боеприпасов у США остаются практически неограниченными

Запасы боеприпасов у США остаются практически неограниченными, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в Truth Social. Он отметил, что большая часть этих снарядов находится в других странах, и добавил, что с помощью них Вашингтон может вести войны «вечно».

Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия, — написал Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что Соединенные Штаты практически израсходовали запасы некоторых ракет на фоне продолжающегося конфликта в Иране. В частности, речь идет о ракетах Tomahawk. По данным источника, США также скоро столкнутся с нехваткой перехватчиков SM-3.

До этого президент США признал, что Иран производит качественные ракеты. По словам Трампа, сейчас Соединенные Штаты уничтожают ракетные возможности республики. Он также заявил, что Иран мог бы обзавестись ядерным оружием еще три года назад. По мнению главы Белого дома, этого удалось избежать только благодаря решению Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий.