03 марта 2026 в 10:05

«Безумные механизмы»: Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС

Сийярто: Украина не вступит в ЕС, пока Орбан сохраняет власть в Венгрии

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украина не вступит в Евросоюз до тех пор, пока правительство премьера Венгрии Виктора Орбана сохраняет власть в стране, заявил глава МИД республики Петер Сийярто. По его словам, которые приводит агентство MTI, Будапешт также продолжит блокировать выделение средств Киеву.

Если мы останемся, мы не согласимся на совершенно безумные механизмы финансовой поддержки, не согласимся на то, чтобы наши деньги забирали на Украину. Мы считаем, что деньги венгров должны быть в Венгрии. <...> И они также знают, что, если мы придем или останемся, Украина не будет членом ЕС, — сказал он.

Сийярто также обвинил Брюссель в попытках дестабилизировать ситуацию в Венгрии. По его мнению, еврочиновники стремятся отстранить от власти нынешнее правительство, чтобы подавить пример независимости и запугать другие страны — члены ЕС, которые могут последовать примеру Будапешта.

В подтверждение позиции Сийярто напомнил о недавнем вето, которое Венгрия наложила на очередной пакет антироссийских санкций. Этот шаг, по его словам, продемонстрировал, что при наличии политической воли можно противостоять общеевропейской повестке, и показал другим государствам, что они тоже могут заявлять о своем несогласии, не опасаясь последствий.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил NEWS.ru, что противостояние Киева и Будапешта может обернуться для стран серьезными последствиями. По его словам, украинцы могут устроить диверсии или террористические акты на территории Венгрии.

