03 марта 2026 в 11:17

Тело Умара Джабраилова доставили в Чечню

Люди у дома семьи Умара Джабраилова в селе Новые Атаги Люди у дома семьи Умара Джабраилова в селе Новые Атаги Фото: Елена Афонина/РИА Новости
Тело экс-сенатора Умара Джабраилова рано утром 3 марта доставлено в Чечню для похорон, сообщает ТАСС со ссылкой на его родственников. По их словам, траурная процессия начнется после 11:00 и пройдет пешком от дома родственников бизнесмена до кладбища.

Похороны проходят в селе Новые Атаги. Проводить бизнесмена в последний путь пришли десятки односельчан и жителей окрестных районов.

Джабраилов покончил с собой в своей квартире в комплексе Vesper Tverskaya в Москве. Его сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.

По информации Telegram-канала «112», в день своей смерти экс-сенатор разослал охранникам СМС о намерении покончить с собой. Когда они приехали на место, он находился в крайне тяжелом состоянии.

В своем последнем интервью, которое вышло в июне 2025 года, Джабраилов рассказывал о мучениях пациентов в рехабах. Предприниматель заявил, что подобные заведения только забирают деньги у родных зависимых, не принося никакого результата.

