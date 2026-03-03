Составлена карта отелей и аэропортов, пострадавших от ударов Ирана

Подробная карта объектов на Ближнем Востоке, которые пострадали после ответных ударов Ирана по Израилю и американским базам, появилась на сайте РБК. На схеме отмечены как военные, так и гражданские цели, включая отели, аэропорты и нефтяные танкеры. Карта включает более 25 объектов и позволяет оценить географию ударов по всему региону — от Кипра и Ирака до ОАЭ и Омана.

Под удары попали военные объекты США, Великобритании, стран НАТО и союзников в Ираке, Кувейте, Бахрейне, Катаре и ОАЭ. Среди них — авиабаза «Акротири» на Кипре, американские лагеря в Кувейте, база НАТО «Виктория» в Багдаде, базы Пятого флота США в Бахрейне и Аль-Удейд в Катаре.

На карте также обозначены гражданские объекты, оказавшиеся в зоне поражения. Отмечены отели Crowne Plaza и Era Views Tower в Манаме, башни «Эттихад» и отели Fairmont и «Бурдж-эль-Араб» в Дубае. Удары зафиксированы рядом с международными аэропортами Кувейта, Абу-Даби и Дубая.

Отдельно указаны атакованные Ираном нефтяные танкеры в Ормузском проливе и Оманском заливе. Среди них — суда под флагом США и другие коммерческие суда, двигавшиеся в регионе на момент эскалации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прекратить любые боевые действия в конфликте на Ближнем Востоке. Он напомнил, что в результате удара по школе в Иране погибли более 150 девочек.