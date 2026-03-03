Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:57

В СК призвали ввести условие для лишения гражданства

Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкое преступление

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В СК России предложили лишать приобретенного гражданства за тяжкое преступление, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, которые передает РИА Новости, сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества.

Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. <…> Миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, — сказал он.

По словам Бастрыкина, СК РФ считает, что иностранцы, получившие гражданство, а затем совершившие особо тяжкие преступления, тем самым разрывают свою связь с государством. Он добавил, что иностранцы и лица без гражданства в 2025 году совершили более 41,1 тыс. преступлений, что на 7% больше, чем годом ранее.

Ранее в Ленинградской области задержали мигранта по подозрению в изнасиловании 63-летней пенсионерки. По данным следствия, женщина сама обратилась в полицию после того, как злоумышленник пришел к ней в гости и совершил противоправные действия. На момент задержания мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело.

