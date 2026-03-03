Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 15:00

Администрация Трампа решила вычеркнуть из истории ЛГБТ и афроамериканцев

Reuters: в США планируют убрать историю ЛГБТ и афроамериканцев из музеев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация президента США Дональда Трампа намерена удалить информацию об истории ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и афроамериканцев с сотен объектов культурного наследия, передает Reuters со ссылкой на утечку базы данных Министерства внутренних дел США. Под изменения могут попасть музеи, национальные парки и памятники по всей стране.

Согласно обнародованным документам, власти планируют исключить материалы, которые, по их мнению, содержат «антиамериканскую идеологию». Речь идет о пересмотре экспозиций и информационных стендов, посвященных вкладу сексуальных меньшинств и афроамериканского населения в историю страны.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп, позиционировавший себя как «антивоенный кандидат», установил рекорд по количеству военных операций. При его президентстве Соединенные Штаты нанесли удары по семи государствам, три из которых — Иран, Нигерия и Венесуэла — прежде никогда не были целями американских военных.

Также Трамп снова привлек внимание журналистов состоянием своего здоровья. В Сети появились фотографии политика, на которых под правым ухом отчетливо видно большое красное пятно, похожее на сыпь.

США
Дональд Трамп
ЛГБТ
афроамериканцы
история
